به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ؛ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمان در سفر به شهرستان بم، از تعدادی از پروژههای عمرانی، ظرفیتهای گردشگری و اماکن تاریخی این شهرستان بازدید و بر بررسی میدانی طرحها و پیگیری روند ساماندهی و بازسازی این مجموعهها تأکید کرد.
در این بازدید، کوچهباغهای معروف به باغدشت بم، خانه عامری، کارخانه حنا سنایی، مجموعه تاریخی وکیل شامل حمام، بازار و کاروانسرا، همچنین زمینهای تعیینشده برای ایجاد گلخانه و اراضی مشخصشده برای طرح مسکن ملی مورد بازدید قرار گرفت.
معاون عمرانی استاندار کرمان هدف از این بازدید را بررسی میدانی ظرفیتهای عمرانی، میراثی و کشاورزی شهرستان بم و پیگیری روند ساماندهی، مرمت و بازسازی اماکن تاریخی و توسعه این مجموعهها عنوان کرد.
ذاکری در جریان این بازدید ضمن بررسی آخرین وضعیت پروژهها، بر ضرورت بهرهگیری بهتر از ظرفیتهای گردشگری، فرهنگی و اقتصادی شهرستان بم تأکید کرد