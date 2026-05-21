به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، اقشار مختلف مردم غیرتمند وشجاع آذربایجان غربی در نقاط مختلف شهری و روستایی باحضور در تجمعات شبانه، بر مقاومت و پایداری و ایستادگی برای دفاع از وطن و انقلاب و نظام تأکید کردند.

استان بلند قامت آذربایجان‌غربی به تنوع و تکثر بی‌نظیر اقوام، ادیان و مذاهب شناخته می شود اما وقتی پای دفاع از ایران وسط بیاید همه مشتی واحد می شوند که برفرق دشمن و اذنابش فرود می آید.

هر شب در گوشه و کنار این استان جلوه های نابی از وحدت و غیرت مردم خلق می شود که با در دست داشتن پرچم مقدس سه رنگ کشورمان و با سردادن شعارهای انقلابی و همخوانی سرود های حماسی آمادگی خود را برای مقابله با دشمنان ایران واسلام اعلام می کنند.