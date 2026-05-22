عضو گروه امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بر تغییر دکترین دفاعی ایران به تهاجم فرامنطقه‌ای تأکید کرد و نسبت به هرگونه حماقت جدید ترامپ، هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علاءالدین بروجردی با استناد به مفاد پیام صوتی اخیر رئیس مجلس پیرامون تحرکات نظامی آمریکا، به بررسی پشت‌پرده تصمیم‌های کاخ سفید پرداخت و گفت: در تحلیل‌ها، متأسفانه نقش کلیدی و تحریک‌آمیز نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی مغفول مانده است. واقعیت آن است که محرک اصلی ترامپ برای حمله به ایران، شخص نتانیاهو بود؛ وی که سال‌ها در همراه کردن رؤسای جمهور سابق آمریکا برای برخورد نظامی ناکام مانده بود، در نهایت با بهره‌برداری از نقاط ضعف شخصیتی و سیاسی ترامپ، او را به پذیرش این خطای راهبردی و ورود به باتلاقی بزرگ واداشت.

عضو گروه امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به توهمات سران آمریکا تصریح کرد: ترامپ با برداشتی کاملاً غلط تصور می‌کرد که پس از شهادت مقام معظم رهبری و فرماندهان ارشد نظامی، می‌تواند شیرازه داخلی کشور را از هم بپاشد و به اهداف شوم خود برسد؛ اما پاسخ ملت ایران، برهم‌زننده همه معادله‌های آن‌ها بود؛ مردمی که در جهت حمایت از نظام و خونخواهی رهبر شهید خود، بیش از ۸۰ شب است که حضوری تاریخی و ماندگار را در خیابان‌ها رقم زده‌اند. این ایستادگی، طرح موازی دشمن برای تجزیه ایران را که یکی از اهداف اصلی رژیم صهیونیستی و واشنگتن بود، در نطفه خفه کرد.

وی به پیامد‌های سخت نظامی برای آمریکا اشاره کرد و گفت: واشنگتن با این رویکرد خصمانه، امتیازات بی‌شماری را از دست داد. تهاجم قدرتمندانه جمهوری اسلامی ایران به پایگاه‌های راهبردی آمریکا در منطقه و انهدام مراکز مهم نظامی آن‌ها، نه‌تنها هیمنه کاخ سفید را فرو ریخت، بلکه اقتصاد آمریکا را نیز با آسیب‌های جدی و تورمی بی‌سابقه رو‌برو کرد. همچنین تسلط ایران بر تنگه هرمز، امنیت انرژی و اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار داد؛ امری که باعث شد تا متحدان اروپایی برای پایان دادن به این وضعیت غیرقابل دوام، بر ترامپ فشار بیاورند.

نماینده مردم لارستان، خنج، گراش، اوز و جویم در مجلس با شرح وضع داخلی آمریکا و محدودیت‌های اعمال شده از طرف کنگره بر ترامپ، تصریح کرد: ترامپ، امروز با احتمال شکست در انتخابات آتی، بحران اقتصادی و نارضایتی‌های گسترده روبرو است، اما «خوی فرعون‌صفتی» او مانع از پذیرش حقیقت می‌شود. همان‌گونه که فرعون تا پیش از غرق شدن در امواج نیل شکست را نپذیرفت، ترامپ نیز در چنین وضعی قرار دارد. او اکنون در آخرین تقلا‌های خود تلاش می‌کند تا از طریق محاصره دریایی، تشدید فشار اقتصادی و ضربه به وحدت ملی، ایران را وادار به تسلیم کند؛ غافل از آنکه این مسیر نیز همچون بن‌بست‌های گذشته، فرجامی جز تحقیر برای آمریکا نخواهد داشت.

بروجردی با اشاره به پیامد‌های هرگونه حماقت مجدد از سوی کاخ سفید، بر تغییر سطح پاسخ‌دهی ایران تأکید کرد و گفت: ترامپ باید بداند که موقعیت جمهوری اسلامی ایران در حال تقویت مستمر است و نیرو‌های مسلح در اوج آمادگی قرار دارند. اگر آمریکا بخواهد اشتباه محاسبه‌ای خود را تکرار کند، با واقعیتی نوین رو‌برو خواهد شد. بر خلاف پیش‌بینی‌های گذشته مبنی بر منطقه‌ای بودن درگیری‌ها، طبق موضع‌گیری جدید قرارگاه خاتم‌الانبیاء (ص)، جنگ آینده فرامنطقه‌ای خواهد بود؛ این به معنای آن است که همه پایگاه‌های آمریکا حتی در خارج از منطقه نیز هدف تهاجم قرار خواهند گرفت که نتیجه آن افزایش بی‌سابقه تلفات نیرو‌های آمریکایی، تشدید نارضایتی‌های داخلی در واشنگتن و فروپاشی کامل جایگاه انتخاباتی ترامپ است.

نماینده مردم در مجلس دوازدهم با تجلیل از مدیریت هوشمندانه رئیس مجلس در جنگ اخیر، اظهار داشت: آقای قالیباف با اتکا به تجربه‌های گسترده نظامی و مدیریتی خود، از ابتدای این جنگ تحمیلی نقشی بی‌بدیل ایفا کرده است. ایشان نه‌تنها در بخش نظامی و تقویت جبهه مقاومت حضوری مؤثر داشته، بلکه به عنوان سرگروه مذاکره‌کننده در بخش سیاسی و مدیریتی کشور نیز با درایت عمل کرده است. پیام اخیر ایشان پیرامون تحرکات دشمن نیز در جهت همین اشراف همه‌جانبه بر مسائل میدانی و سیاسی صادر شده است.

عضو گروه امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، به پایداری جبهه داخلی اشاره کرد و گفت: دولت، همه ظرفیت خود را به کار گرفته است تا چرخه زندگی روزمره مردم دچار اختلال نشود. با وجود گرانی‌ها که بخشی از آن پدیده‌ای جهانی است، ما در تأمین نیاز‌های اساسی، سوخت و نیازهای روزمره، هیچ مشکلی نداشته‌ایم. این تاب‌آوری فوق‌العاده نشان‌دهنده استحکام ساختار داخلی ایران است که در اوج تهدیدات نظامی، زندگی عادی مردم جریان دارد.

بروجردی با توصیه‌ای صریح به کشور‌های همسایه تصریح کرد: کشور‌های منطقه باید از مسائل اخیر درس بگیرند و مسیر خود را از ماجراجویی‌های شکست‌خورده آمریکا جدا کنند. ما بار‌ها اعلام کرده‌ایم که با همسایگان دشمنی نداریم، اما بازی جنگ، قواعد سخت‌گیرانه‌ای دارد؛ اگر آمریکا باز هم از خاک یا پایگاه‌های این کشور‌ها علیه امنیت ملی ما استفاده کند، جمهوری اسلامی ایران با شدتی مضاعف آن پایگاه‌ها را مورد تهاجم قرار خواهد داد و مسئولیت عواقب آن به‌طور مستقیم بر عهده کشور‌های میزبان خواهد بود.

نماینده مردم لارستان، خنج، گراش، اوز و جویم در مجلس با توجه به حرکت‌های سیاسی در منطقه و نقش فعال اسلام‌آباد، اظهار داشت: کشور برادر و همسایه ما، پاکستان، مدتی است که تلاش‌های میانجی‌گرانه‌ای را آغاز کرده که این روند همچنان ادامه دارد. در همین جهت، وزیر کشور پاکستان برای دومین بار در روز‌های اخیر به تهران سفر کرده است. این رفت و آمد‌ها نشان‌دهنده پویایی بخش سیاسی و مذاکره‌ای است، اما موضع جمهوری اسلامی ایران در مقابل آمریکا به‌طور کامل روشن بوده و از طرف مقام‌های پاکستانی، این موضوع منتقل شده است که ایران هرگز از اصول خود عقب‌نشینی نخواهد کرد.

نماینده مردم در مجلس دوازدهم، نظارت بر شریان‌های انرژی را از نتیجه‌های قطعی نبرد‌های اخیر دانست و تصریح کرد: تنگه هرمز یکی از بزرگترین دستاورد‌های «جنگ تحمیلی سوم» است. این منطقه راهبردی برای همیشه در آینده، زیر نظارت هوشمندانه و مقتدرانه جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. این واقعیت جدیدی است که دشمنان باید آن را به عنوان یک متغییر همیشگی در معادله‌های خود بپذیرند.

بروجردی با توجه به فشار‌های اقتصادی واشنگتن، گفت: دوران تحریم‌های یک‌جانبه به سر آمده است و امروز وارد عصر «تحریم‌های دوجانبه» شده‌ایم. آمریکایی‌ها ده‌ها سال است که ما را تحریم کرده‌اند، اما اکنون ما نیز با استفاده از اهرم تسلط بر تنگه هرمز و سایر ابزار‌های در اختیار، فشار اقتصادی متقابلی را بر آن‌ها تحمیل کرده‌ایم. واشنگتن باید بداند اگر تحریم‌ها را لغو نکند و به حضور بحران‌آفرین خود در منطقه پایان ندهد، ما فشار‌های اقتصادی خود را به شدت افزایش خواهیم داد.

عضو گروه امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان با تأکید بر لزوم خروج کامل قوای نظامی آمریکا تصریح کرد: عامل اصلی بحران‌های منطقه، حضور نظامی بیگانه است. ما تنها از یک اهرم استفاده نکرده‌ایم، بلکه اهرم‌های متعدد و قدرتمند دیگری در اختیار داریم که بنا بر ضرورت و در زمان مقتضی از آن‌ها رونمایی خواهد شد. آمریکا باید میان خروج محترمانه یا تحمل خسارت‌های بی‌سابقه، یکی را انتخاب کند.