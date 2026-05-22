مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی در امور بین الملل، درباره وضع منطقه نوشت: تکلیف حاکمیت اقلیم کردستان عراق را مشخص کنید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن تحلیل علی اکبر ولایتی به این شرح است:
۱. در روزهای ۲۶ و ۲۷ شهریور ۱۳۹۰ و پس از آغاز سلسله رویدادهای منجر به بیداری اسلامی در بعضی از کشورهای اسلامی، با دستور امام شهید حضرت آیت الله العظمی امام خامنهای (اعلیالله مقامه)، اجلاس جهانی بیداری اسلامی با حضور بیش از هفتصد نفر از علما، اندیشمندان، فعالان سیاسی و رهبران مقاومت از معاریف و بزرگان اهل سنت و شیعه از اقصی نقاط جهان در تهران تشکیل شد.
۲. با توجه به اهمیت این رویداد، امام شهید شخصاً در اجلاس حضور پیدا کردند و در جلسهی افتتاحیه سخنرانی مهمی ایراد فرمودند که در این سخنرانی، هدف از بیداری اسلامی را اعاده عزت ملی در کشورهای اسلامی، برافراشتن پرچم اسلام و مقابله با سلطه آمریکا و غرب دانسته و به خصوص نسبت به «نفوذ غرب با چهره جدید و مدلهای حکومتی انحرافی» در درون کشورهای اسلامی هشدار دادند.
۳. در این اجلاس، آقای دکتر ابراهیم جعفری (اولین نخستوزیر عراق پس از سقوط صدام که از بزرگان حزب الدعوه و پیروان درجه اول شهید سید محمد باقر صدر هستند که هم پزشک بوده و هم درجات بالایی را در علوم حوزوی طی کرده است) با اکثریت آرا به عنوان رئیس مجمع عمومی انتخاب شد. ایشان با توجه به رهنمودهای امام شهید کار را به دست گرفتند و کارهای مهمی انجام دادند.
۴. یکی از پیشنهادهای ایشان در سمت رئیس مجمع عمومی، ایجاد دبیرخانه دائمی اجلاس و معرفی دبیر کل بود که پیشنهاد ایشان برای سمت دبیرکلی بنده بودم که بر این موضوع تأکید زیادی هم داشتند که با رأیگیری به عمل آمده، تهران به عنوان محل دائمی دبیرخانه تعیین شد و در رأی گیری برای انتخاب دبیرکل نیز که به صورت قیام کردن انجام شد، خود ایشان نام بنده را اعلام کرد و سپس از جای خود برخاست و ایستاد و متعاقبا همه افراد حاضر در سالن اجلاس با استقبال گرم و بینظیر بر پای ایستادند و به این ترتیب اینجانب با رأی قاطع اعضای حاضر در جلسه - که فهرست طویلی از علمای برجسته سنی و شیعه و بزرگان کشورهای مختلف را شامل میشد –به اتفاق آراء، به سمت دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی انتخاب شدم.
۵. در اینجا باید توضیح دهم که مسئولیت اینجانب به عنوان دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی، ارتباطی به سایر مسئولیتهای رسمی اینجانب در جمهوری اسلامی و نیز مواضع رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران نداشته و اینجانب موظفم با توجه به مشکلاتی که در بعضی از کشورهای اسلامی در رابطه با منافع کلی جهان اسلام حادث میشود، بر پایه رهنمودهای امام شهید عظیمالشأن حضرت آیت الله العظمی خامنهای (قدس الله نفس الزکیه) (که همچنان در قالب سخنرانیهای ایشان موجود است) و همچنین منویات حضرت آیت الله العظمی سید مجتبی خامنهای (مد ظله العالی) و بر اساس سیاستهای مصوب دبیرخانه مجمع جهانی بیداری اسلامی و فارغ از موضع رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران، اعلام موضع نمایم و لذا مجددا تأکید میکنم که مواضع اینجانب در قامت دبیرکل مجمع ارتباطی با سیاستهای رسمی دولت جمهوری اسلامی ندارد.
۶. بر همین اساس و به عنوان دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسلامی اعلام مینمایم که در حال حاضر، حدود ده ماه است که جمهوری اسلامی ایران، به عنوان مرکز مقاومت و در رأس کشورهای عضو جبهه مقاومت، مورد هجوم آمریکا و رژیم صهیونیستی و اذنابشان در منطقه قرار گرفته است که مردم ایران با سوابق طولانی مبارزه برای اسلام و ایران و طی طریق در مسیر اسلام ناب محمدی (ص) و اهل بیت (ع) و بر اساس اصول بنیادین ترسیم شده از طرف رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و پیگیری و تقویت و گسترش راهبردهای موثر از طرف امام شهید و ادامه آن از طرف خلف صالح آن حضرت، توانستهاند آمریکا و رژیم صهیونیستی را به خاک مذلت نشانده و پوزه رئیس جمهور پرمدعا، فاسد و دروغگوی آمریکا را به خاک بمالند.
۷. دوستان ما در دیگر نقاط جهان میدانند و مخالفان ما اگر نمیدانند، بدانند که جمهوری اسلامی ایران به تنهایی از عهده آمریکا برمیآید و آمریکا حتماً دیگر جایی در منطقه غرب آسیا نخواهد داشت و باید این منطقه را ترک کند.
۸. متأسفانه در این میان شاهدیم که بعضی از کشورهای عرب حاشیه جنوبی خلیج فارس، مثل امارات و بحرین که اضعف کشورهای عرب هستند، بدترین مواضع را نسبت به این مسئله یعنی هجوم غربیها به یک کشور مسلمان داشتهاند و بدون هیچ پرده پوشی و اغماض باید گفت که امارات شریک جنایات این رژیمهای خونریز و جنایتکار است؛ حکومتی به ظاهر مسلمان، اما مخالف اسلام و گوش به فرمان آمریکا و ابزار دست صهیونیستها که در روزهای اخیر، بیشتر از همه گذشته تازهتأسیس خود، چوب حراج به حیثیت پوشالی خویش زده است.
۹. این کشور دستپرورده انگلیس و پادوی آمریکا که در سالهای اخیر هر کار ضد ارزش و ضد اسلامی را در مجامع مختلف، از جمله علیه ایران اسلامی انجام داده است، اصرار زیادی دارد که در مجامع مختلف بینالمللی حضور پیدا و با به حراج گذاشتن اموال متعلق به مسلمانان منطقه، برای خود اعتباری کسب کند.
۱۰. در همین جا لازم است که چند نکته را به عنوان تذکر به بزرگان کشورهای مهم و دوست جمهوری اسلامی ایران بیان کنم.
اولاً، عضویت کشورهایی مثل امارات در مجامع مهم جدیدالتأسیس جهانی مانند سازمان شانگهای و بریکس که قرار است اشکالها و نواقص نهادهایی غربساخته مانند سازمان ملل را نداشته باشند، از هم اکنون جزو نقاط ضعف آنها به حساب آمده و موجب کاهش اعتبار و شأن این سازمانها است.
ثانیاً، مجموعه سازمانهای بینالمللی جدیدالتأسیس مثل بریکس و شانگهای باید قواعد محکمتری برای عضوگیری داشته باشند و حتی میتوانند آییننامهای برای تأیید صلاحیت همه اعضا به صورت ادواری تدوین کنند؛ و الا سرنوشت آنها مانند جامعه ملل و سازمان ملل امروزی شده و آن قدر تضعیف خواهند شد که در عمل، بیفایده خواهند شد.
۱۱. مطلبی که امروز میخواهم به آن اشاره کنم، در مورد عراق است. این کشور از مهمترین کشورهای اسلامی و از اعضای اصلی جبهه مقاومت و عضو بسیار مؤثر در بیداری اسلامی است که مردم آن برای رهایی از عوامل بیگانه مانند صدام حسین و پس از آن مبارزه با آمریکا و داعش، هزینههای زیادی را پرداختهاند، اما به نظر میرسد که متأسفانه امروز با مشکلاتی مواجه است که خلاف خواستۀ عامه مسلمانان عراق است.
۱۲. در عراق و در چند دهه گذشته، رویدادهای بسیار مهمی اتفاق افتاده و مردم عراق بهای سنگینی برای آزادی و استقلال و همچنین احیای اسلام پرداختهاند و البته در همه این سالها، جمهوری اسلامی ایران به رهبری حضرت امام خمینی (رحمه الله علیه) و پس از ایشان امام شهید، حضرت آیتالله العظمی خامنهای (اعلی الله مقامه)، همواره حامی این کشور و مردم مسلمان آن بوده است.
۱۳. در اینجا باید از مجاهدتها و فداکاری علما و مردم شجاع و متدین عراق یاد کنیم که به خصوص در مبارزه با صدام جنایتکار، مشقتهای فراوانی را متحمل شدند.
افرادی همچون شهید آیت الله العظمی سید محمد باقر صدر، مرجع عالی شیعیان و بنیانگذار حرکت جهادی و انقلابی حزب الدعوه در عراق که در زندانهای صدام و زیر فشار شکنجه به همراه خواهر دانشمندشان بنت الهدی به شهادت رسیدند.
همچنین آل حکیم که فرزندان حضرت آیتالله العظمی سید محسن حکیم (مرجع عالی شیعیان) بودند که این خانواده تاکنون بیش از ۶۰ شهید تقدیم اسلام کرده است؛ این مرجع عالیقدر زمانی فتوا داده بودند که کمونیسم کفر است و این مسئله، یکی از دلایلی بود که باعث شد این خاندان جلیل القدر، مورد فشار صدام قرار گرفته و پس از ایشان، هفت پسر از ۱۰ فرزند ذکور ایشان، از جمله حضرات آیات سید محمد باقر حکیم، سید مهدی حکیم و دیگر بزرگان آل حکیم، زیر شکنجهها و فشارهای رژیم سفاک صدام به شهادت رسیدند. (یکی از بزرگان این خاندان، مبارز برجسته مرحوم سید عبدالعزیز حکیم بود که در طول مبارزات با رژیم بعثی صدام، مجاهدتهای زیادی در داخل خاک عراق از خود نشان دادند که این مجاهدتها به دلیل مسائل امنیتی و حفاظتی در زمان صدام آشکار نشد که ان شاءالله با همکاری فرزندان ایشان، در آینده بخشهایی از آن را منتشر خواهیم کرد) که متأسفانه ایشان دچار بیماری شده و در بیمارستانام دی اندرسون آمریکا تشخیص داده شد که مبتلا به نوعی سرطان ریه با نام علمی اسمال سل آدنو کارسینومای ریه) هستند و پیشبینی پزشکان آمریکایی این بود که ایشان در نهایت بین ۱۰ الی ۲۰ ماه زنده خواهند ماند و به وی پیشنهاد کردند که یا در بیمارستانی مخصوص ریه در ریاض (عربستان) یا در بیمارستان بیماریهای ریوی مسیح دانشوری در تهران زیر نظر قرار گیرند که ایشان ترجیح داد که در ایران و در بیمارستان مسیح دانشوری، قدم بر چشمان ما گذارند و یکبار نیز مقام معظم رهبری با حضور در بیمارستان به طور مفصل از ایشان عیادت فرمودند و برای ایشان دعا کردند که سرانجام بعد از ۲۶ ماه که در بیمارستان مسیح دانشوری تحت درمان بودند، بالاخره در شهریور ۱۳۸۸ دار فانی را وداع گفتند.
همچنین در میان اعضای خاندان مکرم حکیم باید به شهید سید محمد باقر حکیم اشاره کنم که در زمان مبارزات مردم عراق، در رأس مجاهدین عراقی، در ایران بسیار فعال بوده و همواره مورد تحسین و تکریم و حمایت حضرت امام خمینی (ره) و امام شهید ما قرار داشتند که پس از پیروزی مردم عراق، به آن کشور بازگشته و در سمت امام جمعه نجف، در محراب به شهادت رسیدند.)
۱۴. در این مسیر نمیتوان از تلاشها و مجاهدتهای بزرگان عراق، همچون آقایان نوری مالکی، هادی عامری، شیخ همام حمودی و... که در گروههای برجسته و بزرگی مانند حزب الدعوه، سپاه بدر و مجلس اعلای انقلاب اسلامی عضویت داشتند، به سادگی عبور کرد که همگی از بزرگان و مجاهدان عراق بوده و هستند.
۱۵. همچنین در اینجا باید به نقش مهم حضرت آیت الله العظمی سیستانی حفظه الله که خداوند به عمر و عزت ایشان بیفزاید و نقش اساسی ایشان در نهضت بزرگ عراق در دوران اخیر اشاره کنم.
۱۶. در سالهای اخیر و با حمایت علما و مردم عراق و نیز امام شهید عظیم الشان ما و تلاشهای بسیار ارزشمند شهید سردار سلیمانی و صدها نفر از مجاهدان فداکار سپاه پاسداران در عراق، این کشور پیروزیهای مهمی از قبیل اسقاط صدام، تلاش در جهت اخراج آمریکا از خاک آن کشور و مبارزه و شکست داعش را به انجام رسانده است و با قاطعیت میتوانم بگویم که جناب آقای نوری مالکی در همه این سالهای قرین مجاهدت و مبارزه، جزو اصلیترین استوانههای عراق و مقاومت بوده و مقبولیت و محبوبیت بالایی نزد مردم عراق داشته و امام شهید ما نیز اعتماد و اعتقاد زیادی به ایشان داشتند و زمانی که به نخست وزیری انتخاب شدند، کارهای مهمی انجام دادند که از عهده هیچ کس دیگری بر نمیآمد که از آن جمله، اعدام صدام و برادر وی برزان تکریتی، طرح اخراج آمریکا از عراق و نیز اخراج منافقین از خاک این کشور مهم اسلامی بود. در کنار همه این سوابق درخشان، ایشان فردی عاشق اهل بیت (ع) بوده و حجتالاسلام و المسلمین اختری، سفیر اسبق ایران در سوریه و دبیرکل سابق مجمع جهانی اهل بیت (ع) که خود از شخصیتهای متدین، مبارز و انقلابی ایران هستند، برای من نقل میکرد که در زمان سفارت ایشان در دمشق، زمانی که مراسم عزاداری اباعبداللهالحسین (ع) را در حسینیه واقع در طبقه همکف سفارت ایران در سوریه برگزار میکردند، آقای مالکی به سفارت آمده و بدون هیچ تکلفی به میان مردم عزادار رفته و به سوگواری و سینه زنی پرداخته است.
۱۷. اکنون متاسفانه شاهدیم که تغییرهایی غیرمنتظره در عراق روی داده که نه به مصلحت عراق است و نه به مصلحت جبهه مقاومت؛ و اولین سوال این است که چرا پس از برگزاری انتخابات مجلس در عراق، ابتدا آقای مالکی با اکثریت قریب به اتفاق آراء اعضای اطار تنسیقی به عنوان نامزد نخست وزیری آینده عراق معرفی شد، اما پس از حمله آمریکایی - صهیونی به ایران و شهادت امام شهید و تعداد دیگری از مردم و مجاهدان ایرانی و تهدید ترامپ مبنی بر اینکه در صورت انتخاب آقای مالکی، مشکلاتی برای عراق ایجاد خواهد شد، موضوع انتخاب آقای مالکی از طرف بعضی از افراد عضو اطار تنسیقی زیر سوال رفت؟
۱۸. اینجانب به عنوان دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسلامی، خدمت مردم و بزرگان عراق عرض میکنم که اولاً تلاش در جهت توسعه روابط با آمریکا از طرف بعضی از افراد سیاسی عراق کاری علیه ملت مظلوم عراق و جهان اسلام میباشد.
ثانیاً، این بنده به عرض میرسانم که بعضی کارهای افراد تازهکار و نو رسیده در سیاست علیه بزرگانی مانند آقای مالکی، خیلی زود با پاسخ منفی مردم عراق روبرو خواهد شد.
۱۹. امیدواری ما در مجمع جهانی بیداری اسلامی به افراد مبارز متدین و بی اعتنا به امکانات مادی و دنیوی مانند آقای مالکی و افراد همعقیده و همرزم ایشان هستند و آقایانی که تجربه بزرگانی مثل آقایان مالکی، هادی عامری، شیخ همام حمودی، فالح فیاض، محسن مندلاوی، احمد اسعدی و... و نیز مجاهدان عضو گروههای مقاومت مانند سپاه بدر، حشدالشعبی، جنبش عطا، جنبش حقوق (وابسته به کتائب حزب الله) و... را ندارند، بدانند که مردم عراق با تجربه طولانی مبارزه و تقدیم شهدایی مانند شهید ابومهدی مهندس اجازه نخواهند داد که خون شهدای آزادی و استقلال عراق از پیروان شهیدان صدر (آیت الله سید محمد باقر صدرو همچنین عالم جلیلالقدر آیت الله سید محمد صدر که به دلیل مبارزه و مجاهدت علیه رژیم صدام، به دست عمّال بعثی به همراه دو پسر با فضیلتشان به شهادت رسیدند که این عالم برجسته، همچنین پدر مجاهد انقلابی و ارزشمند حجتالاسلام والمسلمین سید مقتدا صدر است) و آل حکیم و حزب الدعوه و مجلس اعلا و سپاه بدر و دیگر گروهها و جریانهای جهادی و انقلابی، پایمال شود.
۲۰. در اینجا لازم است به عنوان دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی، به نکتهای نگران کننده در عالم اسلام اشاره کرده و از بزرگان حکومت ارزشمند و مستقل عراق که موجب افتخار جهان اسلام و تشیع هستند، سوال کنم که چرا اقلیم کردستان عراق که باید یک ایالت از حاکمیت مرکزی و زیر نظر دولت عراق باشد، عملا سیاست خارجی مستقلی داشته و کاملا متفاوت و مستقل از دولت مرکزی عراق عمل میکند؟
به این ترتیب که اولا در حالی که حکومت مرکزی عراق با رژیم صهیونیستی مقابله دارد، ارتباطات نزدیکی بین مقامات اقلیم کردستان عراق و رژیم صهیونیستی که دشمن اول جهان اسلام به شمول سرزمینهای فلسطین و لبنان و یمن و سوریه و عراق و ایران و... هستند، وجود دارد که در اینباره اسناد و عکسهایی از بعضی نشستها در اربیل، بین مقامات اقلیم با بعضی از صهیونیستهای شناخته شده نیز منتشر شده است.
ثانیا، روابط نزدیک و پیچیده و تو در تو با حکومت جدید سوریه به ریاست حاکم داعشی آن ابو محمد جولانی ایجاد کردهاند که زمانی به عنوان معاون ابوبکر بغدادی و نفر دوم داعش، دستش به خون هزاران زن و مرد و پیر و جوان و کودک عراقی و سوری از شیعه و سنی و اقلیتهای مذهبی آغشته بوده است و اکنون با تغییر چهره (از نوع کلارک گیبلی)، به متحد اصلی آمریکا تبدیل شده است و سوریهای را که زمانی حلقه بسیار ارزشمند در زنجیره مقاومت بود، به محلی برای جولان صهیونیستها (به خصوص در مناطقی مانند قنیطره که دروزیهای سوریه ساکن هستند) و فشار بر حزب الله لبنان و دیگر سرزمینهای اسلامی تبدیل کردهاند.
ثالثا، اقلیم کردستان عراق به محل توطئه و پشتیبانی جریانهای ضد انقلاب کرد مانند کومله و حزب دموکرات کردستان و منافقین علیه جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است که آخرین مورد از توطئههای خسارتبار آنها، انتقال نفوذیهای اصلی ضد انقلاب از مرز مشترک اقلیم کردستان عراق و ایران به داخل خاک ایران در جریان کودتای دی سال گذشته بود که هزاران تن از فرزندان ایران به دست این عوامل به شهادت رسیدند.
در حالی که حاکمیت مرکزی عراق و ایران، نزدیکترین رابطه اخوت و برادری را با یکدیگر داشته و این نزدیکی بینظیر، ریشه در سابقه طولانی تاریخی بین دو کشور به خصوص بعد از اسلام دارد که به ویژه با تأسیس حوزه علیمه نجف توسط شیخ طوسی و ارتباط عمیق آن با حوزههای علمیه ایران مانند قم، اصفهان، مشهد و... و وجود مراجع بزرگوار مشترک مانند حضرت آیت الله العظمی خویی، حضرت امام خمینی (ره)، حضرت آیت الله العظمی سید محسن حکیم، حضرت آیت الله العظمی سید محمد باقر صدر، حضرت آیت الله العظمی سیستانی، حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنهای (امام شهید) و...، این پیوند تاریخی مستحکم شده است و ایرانیان و عراقیان بسیاری در طول تاریخ، در جهت اهداف مشترک اسلامی دو کشور جان خود را فدا کردهاند و همچنان نیز به دلیل وجود مضاجع شریف اهل بیت و امامان بزرگوار شیعه (ع)، مردم هر دو کشور همبستگی و اتحاد و برادری بینظیری با یکدیگر دارند.
۲۱. به هر حال، انجام این کارها، موجب ایجاد تفرقه در جهان اسلام شده و خلاف انتظار مجموعه جهانی بیداری اسلامی بوده که وظیفه اصلی آن ایجاد همبستگی در بین مسلمان و تقابل با اتحاد منحوس آمریکایی – صهیونی است.
۲۲. نتیجه آنکه این نوع کم توجهی نسبت به مسائل بسیار مهم جهان اسلام و جبهه مقاومت در عراق جای نگرانی دارد و انتظار ما به عنوان مجموعه بیداری اسلامی، از بزرگان عراق این است که تکلیف این بخش مهم از خاک عراق را مشخص کنند.
۲۳. در همینباره، همگان شاهد بودند که امام شهید ما در یکی از آخرین سخنرانیهای خویش قبل از شهادت، به صراحت به آمریکاییها و عمال جنایتکارشان فرمودند که در صورت هرگونه تعرضی به ایران، پاسخ ما محدود نخواهد بود و همه منافع آنها در منطقه مورد هدف قرار خواهد گرفت که این کار پس از شهادت آن مرد بزرگ با تأکید و دستور خلف صالح و شجاع و مقتدر ایشان، حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنهای (مد ظله العالی) انجام گرفت و نیروهای مقتدر سپاه و ارتش جمهوری اسلامی، بی هیچ استثنایی، همه پایگاهها و محل تجمع نیروهای آمریکایی و صهیونیستی در سراسر منطقه از امارات و بحرین و کویت و اردن تا عربستان و قطر و اقلیم کردستان عراق را مورد حمله قرار داده و همانطور که گفته شد، پوزه آمریکا و صهیونیستها را به خاک مالیدند و اکنون ترامپ جنایتکار بهتر از هر کس دیگری میداند که اگر بار دیگر به همراه سگ هار خود، رژیم صهیونیستی، به ایران حمله کند، بدون هیچ ملاحظهای به جز دفاع از تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران، حملههای کوبنده و متقابل نیروهای رزمنده جمهوری اسلامی ایران به مراتب شدیدتر و گستردهتر از قبل، به همه پایگاهای آنها در منطقه، انجام خواهد شد.