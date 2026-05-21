به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ «اسماعیل بقائی» گفت: در این مرحله تمرکز مذاکرات بر خاتمه جنگ در همه جبهه‌ها به شمول لبنان است و ادعا‌هایی که درباره مباحث هسته‌ای، از جمله موضوع مواد غنی شده یا بحث غنی‌سازی، در رسانه‌ها مطرح شده، صرفا گمانه‌زنی رسانه‌ای بوده و بدون اعتبار است.

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: اطلاع رسانی دقیق راجع به جزئیات مذاکرات از سوی مقام‌های رسمی صلاحیت‌دار و سخنگوی هیئت مذاکره‌کننده صورت می‌گیرد.