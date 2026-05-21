معاون رئیس‌جمهور با خانواده شهید محسن اکبری، از شهدای کارگر شهرک صنعتی جی اصفهان که در جنگ اخیر به شهادت رسید دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ اسماعیل سقاب اصفهانی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی کشور به همراه مهدی جمالی‌نژاد استاندار اصفهان در حاشیه بازدید از شهرک صنعتی جی با خانواده شهید محسن اکبری، از شهدای کارگر این شهرک با خانواده این شهید دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

در این دیدار صمیمانه که با هدف تکریم مقام شهدا و دلجویی از خانواده آنان برگزار شد، مسئولان حاضر ضمن ادای احترام به مقام شامخ این شهید، یاد و خاطره ایثارگری‌های وی و دیگر شهدای جامعه کارگری را گرامی داشتند.

در جریان این دیدار، گفت‌وگویی صمیمانه با همسر و فرزندان شهید اکبری انجام شد و مسئولان با شنیدن مسائل و دغدغه‌های این خانواده، روند بررسی و پیگیری برای رفع مشکلات آنان را مورد توجه قرار دادند.

همچنین در این دیدار، خاطراتی از زندگی و روحیه ایثار و تلاش شهید محسن اکبری مرور شد و بر نقش ارزشمند کارگران در عرصه تولید و همچنین حضور فداکارانه آنان در صحنه‌های دفاع از کشور تأکید شد.