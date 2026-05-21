آقای محسن مؤمنی نویسنده و عضو پیوسته فرهنگستان هنر تاکید کرد: زبان فارسی؛ سرمایه فرهنگی تمدن ساز برای ایرانیان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آقای محسن مؤمنی نویسنده و عضو پیوسته فرهنگستان هنر با حضور در استودیوی شبکه خبر بر اهمیت زبان فارسی به عنوان یک سرمایه فرهنگی تمدن ساز برای ایرانیان و اهمیت راهبردی آن در راستای اعتلای ایران در جهان تاکید کرد. آقای مومنی در این گفتگوی تلویزیونی به مناسبت برگزاری هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران به سوالات متعددی درباره مسائل روز فرهنگی کشور پاسخ داد:
سؤال: میخواهیم به بهانه نمایشگاه بین المللی کتاب که بزرگترین رویداد فرهنگی کشورمان هم محسوب میشود آقای دکتر اگر موافق هستید یک مروری داشته باشیم مجدد بر پیامی که رهبر معظم انقلاب به مناسبت روز پاسداشت زبان فارسی ایشان صادر فرمودند رهبری مان اعلام کردند که زبان فارسی فراتر از یک مناسبت در واقع یک بسته گفتمانی را ایشان به آن اشاره فرمودند و تأکید فرمودند در خصوص زبان و ادبیات فارسی یک قدری هم عقبتر اگر برویم به گذشتهتر که شما خاطر شریفتان بیشتر از من هم هستش برگردیم به سالهای ۱۳۹۸ رهبری شهیدمان در خصوص زبان و ادبیات فارسی تأکیدات مؤکدی داشتند و البته از این واژه که نگران در واقع زبان فارسی هستند ایشان در سال ۹۸ اگر اشتباه نکنم استفاده فرمودند؟
مؤمنی: متشکرم نفس اینکه در میانه جنگ رهبر معظم انقلاب اسلامی دغدغه شان زبان فارسی میشود در پاسداشت زبان فارسی پیامی صادر میکنند نشان دهنده اهمیت راهبردی زبان فارسی در اندیشه ایشان است و در اندیشه رهبران انقلاب اسلامی و ملت ایران واقعیت این است که زبان فارسی هر زبانی البته زبان فارسی زبانی است که در اوج است لزوما فقط برای ارتباطات نیست برای اینکه مثلا بنده و شما با هم دو کلمهای صحبت کنیم یک پیامی را رد و بدل کنیم نیست زبان فراتر از این است جایگاه زبان به عنوان حافظ هویت ملی و حافظه تاریخی ملت است، ما ارتباطمان با گذشته مان به وسیله زبان هست اگر زبان فارسی، امروز آسیب ببیند ما نمیتوانیم با سعدی، با فردوسی، با بزرگان دیگری که پاسداران هویت ملت بودند آنهایی که به اندیشه اصیل مردم ایران راه پیدا کرده بودند ذوق ایرانی در دستشان بوده ما از آنها در واقع بیگانه خواهیم بود و محروم خواهیم بود و فراتر از این زبان فارسی برای آینده یک ظرفیتی است ما ملتی هستیم که دنبال ایجاد تمدن هستیم تمدن نوینی که رهبر شهیدمان این را مهندسی کردند مراحلی برای این تعیین کردند که شماها و دوستان عزیزمان در سازمان صدا و سیما و در جاهای دیگر و دانشگاه ها به آن خیلی پرداختند من نمیخواهم وارد آنها بشوم زبان فارس ستون فقرات آن تمدنی است که ان شاءالله به زودی شاهد شکوفایی آن خواهیم بود همچنان که زبان فارسی در تمدن پیشین اسلامی هم بسیار مؤثر بوده هم زبان فارسی، هم فارسی گویان و هم دانشمندان ایرانی بنابراین وقتی که سخن از زبان فارسی هست فراتر از این ارتباطات معمولی و در واقع سخن از یک مسئله راهبردی است.
سؤال: یک هویت، یک تمدن را تشریح کنید.
مؤمنی: قطعا همین طوری هست زبان فارسی زبان خیلی توانایی هست اتفاقا بعضی از زبانها هستند فقط در بعضی از بخشها، در بعضی از حوزهها توانایی دارند، زبان فارسی در فکر، در حکمت، در فلسفه، در ادبیات و شعر به ویژه در به اصطلاح مسائل احساسی، در مسئله علم همه اینها زبان فارسی زبان توانایی هست توانایی دارد اینکه از آرزوهای رهبر شهیدمان این بود آرزو که میگویم بلکه از امید ایشان بود و امید دست یافتنی که روزی زبان فارسی زبان علم میشود یعنی دیگران اگر خواسته باشند بیایند با علم روز آشنا بشوند مجبور باشند زبان فارسی را یاد بگیرند ما ان شاء الله به این آروز خواهیم رسید.
سؤال: ان شاءالله و آن ایران قوی که رهبری شهیدمان به ان اشاره میفرمودند از همین جا شکل میگیرد و نشأت میگیرد شما اشاره فرمودید به پیام رهبر معظم انقلاب مان که من همین نکته را اشاره کردم که ایشان پیامی که صادر فرمودند فراتر از یک مناسبت بود یک بسته گفتمانی ارائه فرمودند که یک طریقی بود یک راهی بود پیش رو برای دست اندرکاران در حوزه زبان فارسی برای نویسندگان، برای شعرا، برای هنرمندان، چون نکات متعددی را ایشان به آن اشاره فرمودند در خصوص بعثت هنرمندان فرمودند در خصوص یک پدافند زبانی تأکید فرموده بودند یک استقلال تمدنی که همان نکتهای است که جنابعالی به آن اشاره فرمودید در خصوص تمدن و اینکه زبان فارسی ما یک هویت و یک تمدن هست؟
مؤمنی: یکی از نگرانیهای ایشان (رهبری شهیدمان) در ادامه زبان فارسی همین بود که شما اشاره کردید که در آن دیدار با شعرا در سال ۱۳۹۸ میخواهم اشاره کنم که این بود که زبان فارسی در گویش مردم دچار فرسایش میشود به علت تهاجم در واقع واژههای بیگانه، مردم آن حساسیت، مردم حالا میگویم بعضی گویندگان، بعضی در واقع کسانی که با زبان فارسی حرف میزنند عمدتا قشر جوانمان .. حساسیت اجتماعی خودش را نسبت به زبان فارسی و نسبت به اصالت زبان از دست دادهاند این خطرناک است این حتما خطرناک است برای اینکه ما وقتی نسبت به زبان خودمان بی احساس میشویم در برابر فکر بیگانه، در برابر سبک زندگی بیگانه، در برابر آنچه که بیگانه القاء میکند خود به خود بی دفاع خواهیم بود رهبری عزیزمان فرمودند پدافند زبانی خیلی نکته دقیقی است زبان در واقع حافظ هویت مرزهای استقلال یک کشور هست زبان حافظ هویت کشور هست که شما اشاره داشتید در فرمایشاتتان این طوری هست که بنابراین کشورهای درست و درمان کشورهای به قول بچههای امروزی مان میگویند با کلاس، نسبت به زبان مادری شان خیلی حساسیت دارند شاید بد نباشد من نام ببرم آلمانیها که مشهور هستند شما در زبان اگر آنجا مسافرت رفته باشید پیش میآید یک سؤال میکنید به زبان بیگانه پاسخت را نمیدهند به ویژه به زبان انگلیسی بسیار حساسیت دارند، فرانسویها حساسیت دارند، ژاپنیها بسیار حساسیت دارند شما تابلوهایی که در ژاپن میبینید عمدتا به زبان خودشان است به ندرت در یک جاهایی که مثلا بسیار با یک به اصطلاح اندازه خیلی ریزی هم مثلا انگلیسی آن چیز را نوشتند.
چینیها حساسیت دارند، روسها حساسیت دارند میخواهم بگویم که کشورهای درست درمان نسبت به زبان مادری شان حساسیت دارند چه برسد به ما که زبانمان از زبان آنها بالاتر است یک زبانی داریم که یکی از شیرینترین زبانهای دنیاست اجازه بدهید که احتیاط کنم یک خاطرهای برای شما عرض کنم که مشهور هستش که یکی از رؤسای جمهوری فرانسه اسمش سعدی بود میدانید چرا؟ چون پدربزرگش آن هم اتفاقا سیاستمدار بوده علاقمند به سعدی بوده با سعدی شیرازی آشنا میشود علاقمند ایشان میشود طوری که آن قدر علاقمند میشود اسم در واقع نوه خودش را سعدی میگذارند از قضا سعدی بعدها میشود رئیس جمهور، میخواهم بگویم که زبان فارسی واقعا برای بیگانه هم زبان شیرینی هست که وقت که یاد میگیرند کم نیستند کسانی که در جهان وقتی زبان فارسی را یاد گرفتند مدافعان زبان فارسی شدند مروجان زبان فارسی شدند که نامهای فروانی هست حالا من نمیخواهم اینجا نام ببرم زبان فارسی زبان شیرینی هست حیف هست که ما خودمان، ملت خودمان، جوانان خودمان، از حلاوت این زبان غفلت کنند البته حلاوت و این شیرینی بخش ظاهری هستش عمق زبان فارسی به عنوان زبان انقلاب اسلامی، در واقع زبان معارف اهل بیت (ع) اینها خیلی مهماند یکی از تأکیدات رهبر شهیدمان همیشه به رایزنان فرهنگی این بود که مروج زبان فارسی باشید اصلا کار اصلی شان
ترویج زبان فارسی باشد.
سؤال: و برای همین هم خیلی در حوزههای زبان فارسی در کشورهای همسایه به ویژه فعالیتهای زیادی انجام شد و رایزنان فرهنگی هم تلاش کردند که کارهای مؤثرتری در سایر کشورها انجام بدهند ما، چون در این حوزه شما دارید اشاره میفرمایید با توجه به نزدیکی که در حوزه نویسندگی و البته کتاب با رهبری شهیدمان داشتیم و با توجه به اینکه ما در ایام برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب هم هستیم میخواهیم که یک مروری داشته باشیم و ورق بزنیم با اجازه تان خاطرات شما را با رهبری شهیدمان در حوزه کتاب که موضوع بسیار مهمی است رهبری شهیدمان بارها و بارها هم به موضوع کتاب و هم به موضوع کتابخوانی بسیار تأکید میفرمودند و البته هیچ نمایشگاه کتابی نبود که خودشان آن را از دست بدهند و همیشه حضور پیدا میکردند بازدیدهای متعددی داشتند نمونههای متعددی از بازدیدهای ایشان را از نمایشگاه بین المللی کتاب از همین شبکه، شبکه خبر در سالهای متمادی تقدیم حضور بینندگان عزیز و ارجمند شد و خاطراتی که در ذهن ناشران و نویسندگان شاید حتی آن نویسندههایی که اولین کتابش را نوشتند ایشان خلق و حک کردند.
مؤمنی: نمایشگاه کتاب تهران با نام و یاد ایشان گره خورده اصلا ایشان من میتوانم عرض کنم خدمت شما بنیانگذار نمایشگاه کتاب تهران بودند در زمان ریاست جمهوری شان طبیعتا پشتیبان این رویداد بودند. آن کسی که به عنوان رئیس جمهور با حضورشان که بزرگترین پشتوانه میتوانست باشد همین ایشان بودند و بنابراین این پشتیبانی ادامه داشت حتی در رهبری شان در این ۳۷ ساله بیشتر نمایشگاهها را ایشان شرکت کردند شاید مثلا سه چهار مورد بود که به دلایلی ایشان حضور نداشتند بنابراین همیشه ما اهالی کتاب را و علاقمندان کتاب در نمایشگاه منتظر تشریف فرمایی ایشان بودیم روزی که ایشان تشریف میآوردند برای ما روز خاطره انگیزی میشد و نمایشگاه جان دیگری میگرفت یک وقتهایی بود که حالا بد نیست بدانید نمایشگاه مثلا در وسط هایش همچنان میگفتم بی جان بود کم رونق بود با آمدن آقا یک اتفاق دیگری میافتد از فردای آن نمایشگاه خیلی خیلی شلوغ میشد فروشها چندین برابر میشد تقاضاها زیاد میشد ایشان هر جا که تشریف میآوردند گام هایشان گامهای مبارکی بود با خودشان زندگی و آبادانی میبردند از جمله نمایشگاه کتاب تهران، اما در اندیشه ایشان کتاب یک جایگاه والایی داشت کتاب از عناصر اساسی زندگی ایشان بود از عناصر اساسی تفکر ایشان بود از قدیم که اولا از کودکی و نوجوانی شان کتاب خوان بودند منتهی الان میتوانیم بگوییم صرفا احساسی و بر اساس نیاز و مثلا سلیقه شخصی بوده، اما به مرور کتاب به عنوان در واقع یکی از عناصر اساسی تمدن اسلامی در ذهن ایشان بود یعنی برای همین نگاه ایشان به کتاب آن تأکیداتی که داشتند لزوما شخصی نبود انگیزهها انگیزههای من دوست دارمِ شخصی نبود نه انگیزهها انگیزههای بسیار بالایی بودند این بد نیست این را عرض کنم ایشان هیچ وقت از مردم ایران گلایه نکردند بعید میدانم شما در این ۳۷ سال فرمایشات ایشان را پیگری کرده باشید از ملت گلایه کرده باشند.
سؤال: این در شرایطی است که در بسیاری از مواقع حتی پیامشان را فرمایششان را در دیدارهایشان با مردم و تقدیر و تشکر از مردم آغاز فرمودند.
مؤمنی: بله، اما تنها جایی که ایشان البته از جوانان گلایه میکنند راجع به کتاب هستش میفرمایند شما کتاب هم که نمیخوانید خیلی نسبت به این موضوع ایشان حساسیت داشتند و وضعیت امروزمان را تولید کتاب که الحمدلله کشوری هستیم که به لحاظ تولیدی کتاب قطعا در منطقه که رقیب نداریم در دنیا هم جزو کشورهای پیشرو هستیم نزدیک بیش از ۱۰۰ هزار عنوان در سال کتاب تولید میشود، حالا بخشها علمی را من احتیاط کنم تجدید چاپی را من احتیاط کنم یک مقدار عجیب است ما پیش از انقلاب عناوین تولیدی کتابمان حدود دو سه هزار تا بیشتر نبوده در سال این مقداری که رشد عجیبی است که عمده اینها هم کتابهای خوبی هستند هم کتابهای عالی داریم هم کتابهای خوب داریم.
سؤال: بعضی از آنها کتابی هستند که واقعا تولید علم میکنند آقای دکتر.
مؤمنی: بله البته هم داریم ایشان یکی از مطالباتشان این بود که مسئولان باید مواظب باشند که کتاب بد تولید نشود کتاب بد هم به لحاظ محتوا و هم به لحاظ شکل و شمایل و ... اینها هم بودند در عین حال ما اینها را این رشد را مدیون ایشان هستیم ایشان همینطور که فرمودیم برای نویسندگان و تولیدکنندگان کتاب خیلی اهمیت قائل بودند دیدارهایی که به ویژه در شبهای جمعه چند سال اخیر داشتند قبل از کرونا بخش عمدهای از آن مهمان ها، نویسندگان بودند و همچنین هنرمندان در رشتههای مختلف به ویژه شاعران ایشان شعر را در واقع ثروت ملی میدانستند و معتقد بودند که شاعران مانند دیگر هنرمندان حافظان و پاسداران هویت ملی هستند.
سؤال: اردیبهشتها میشود این واژه را برای آن انتخاب کرد که یک اردیبهشت کتابی هست که من شاید در خاطرات افرادی که با رهبری شهیدمان خیلی در ارتباط بودند این بارها شنیدم که اردیبهشت ماه یک ماهی بود که رهبری شهیدمان ویژهتر از ماههای سال به موضوع کتاب به موضوع کتابخوانی میپرداختند ضمن اینکه خودشان هم مطالعه بیشتری ایشان مطالعاتشان بسیار زیاد بود، اما در این ماه مطالعات بیشتری نسبت به سایر ماههای سال هم داشتند.
مؤمنی: بله خدمتتان که عرض کنم در تأیید فرمایش شما در یکی از سالها ایشان ایام نمایشگاه کتاب در شیراز بودند در سفر استانی شان به استان فارس برگشتند روز آخر نمایشگاه بود همان روز با اینکه خسته بودند میدانید سفر استانی خیلی خسته کننده بود بلافاصله آمدند نمایشگاه کتاب تهران و تا شاید مثلا ساعت ۱۲ ظهر ایشان بازدید داشتند من توفیق داشتم آن جلسه بودم تشریف آوردند آنجایی که ما هم بودیم غرفهای که برای حوزه هنری سوره مهر هم تشریف آوردند مدتی آنجا نشستند و دوستانی که آنجا بودند دست اندرکاران صحبت کردند یکی از در واقع دریغهای ایشان این بود که میگفت من دارم در کتاب خواندن عقب میافتم، در حالی که ایشان از همه ما کتاب خوانتر بود عجیب بود با این همه کار با این همه مشغلهای که ایشان داشتند و همه هم میرسیدند اینها ولی نگران بودند که از خواندن کتابهای خوب عقب بیفتند.
سؤال: آقای دکتر مؤمنی یک ریل گذاری صورت گرفته توسط رهبری شهیدمان در خصوص کتاب موضوعات مرتبط با کتاب و کتابخوانی تأکیدات مؤکد ایشان در سخنرانیهای مختلف، در دیدارهای مختلف و البته روش و منش خود ایشان در موضوع کتاب و کتابخوانی که بر کسی پوشیده نیست و این ریل همین طور ادامه پیدا کرده در این دوران رهبری سوم انقلاب اسلامی مان که یک پیامی را ایشان صادر میفرمایند به مناسبت روز پاسداشت زبان فارسی و در نکاتی که اشاره میکنند به این نکته هم اشاره میکنند که تبیین بکنیم سبک زندگی را در کتابهای خودمان به ویژه اینکه در رهبری شهیدمان با موضوع سبک زندگی و به ویژه دوری از زندگی آمریکایی اگر که واژه را درست انتخاب کرده باش. دوری از زندگی آمریکایی بسیار تأکید کردند، در خصوص همین موضوع اگر نکتهای هست و به نظر جنابعالی میآید بشنویم؟
مؤمنی: باید تأکید کنم که ملت ایران یک در واقع روحی دارد یک ذاتی دارد که این در بحرانها دیده میشود بسیار قابل افتخار است که یک روحیه حماسی، یک روحیه عرفانی لطیف الان در شبها در میادین به ویژه داریم میبینیم بلکه در همه عرصههای زندگی میبینیم حالا در میدانها خیلی ظاهر میبینیم در دفاع مقدسی که از آن زمانهایی بود که این اتفاق افتاد آن هویت واقعی ملت ایران آن روح ایرانی دیده شد که از تأکیدات ایشان در حوزه دفاع مقدس این که کتابهای دفاع مقدس مورد توجه قرار بگیرد و خوانده بشود برای آن تقریظ مینوشتند به همین خاطر بود من توصیه میکنم مخاطبان محترم آن کتابهایی را که ایشان تأکید کردند و کتابهای خوبی که البته ایشان به طور طبیعی نرسیدند که بخوانند در حوزه دفاع مقدس، در حوزه انقلاب اسلامی ان شاءالله بخوانند هم با اندیشههای رهبر آشنا خواهند شد و هم با ملت خودمان آشنا خواهیم شد و یک زندگی واقعی که توأم با حکمت ها، زندگی ایرانی توأم با حکمت است یعنی عجیب است حکمتها به ویژه در این کتابها یعنی در زمان جنگ دیده شده و کمکمان کرده و ما در یک جنگ بزرگ پیروز شدیم، ان شاءالله همچنان که در این جنگ داریم پیروز میشویم.