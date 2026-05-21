معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی کشور در اصفهان ،مدیریت مصرف و صرفهجویی ملی را مهمترین راهبرد عبور از تبعات جنگ و تسریع در بازسازی واحدهای آسیبدیده عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ اسماعیل سقاب اصفهانی در حاشیه بازدید از شهرک صنعتی جی با همراهی استاندار اصفهان گفت: دشمن با تصور تغییر نقشه جغرافیایی ایران، ایجاد تغییرات در ساختار حاکمیتی کشور و فلج کردن اقتصاد ایران وارد میدان شد، اما با مقاومت و ایستادگی ملت ایران ناکام ماند.
معاون رئیسجمهور ادامه داد: با وجود قدرت بسیار بالای طرف مقابل و تفاوت قابل توجه در توان نظامی، حتی یک لحظه نیز خاک ایران در اختیار دشمن قرار نگرفت و سربازان او نتوانستند خاک پاک کشور را لمس کنند. این در حالی است که در بخشهایی از تاریخ ایران، در جنگ با قدرتهای همتراز یا حتی کوچکتر، کشور در مدت کوتاهی دچار اشغال شده بود.
سقاب اصفهانی با اشاره به هزینههای سنگین این مقاومت گفت: پیروزی در هر نبردی هزینههایی به همراه دارد و جنگ اخیر نیز برای کشور خالی از هزینه نبوده است. یکی از دردناکترین این هزینهها شهادت رهبر عزیز انقلاب و همچنین از دست دادن جمعی از کودکان، نوجوانان و جوانان کشور بود.
وی با بیان اینکه بخشهایی از زیر ساختهای صنعتی کشور نیز در این جنگ آسیب دیده است، گفت: برخی از مجموعههای تولیدی که از افتخارات صنعت ایران به شمار میرفتند در این حملات آسیب دیدند. مجموعهای که امروز از آن بازدید شد نیز یکی از همین واحدهای صنعتی است که در حوزه تولید تجهیزات سرمایشی فعالیت داشت و در جریان جنگ خسارت دیده و تعدادی از کارکنان، مهندسان و تکنسینهای آن نیز به شهادت رسیدند.
معاون رئیسجمهور با تأکید بر اینکه دشمن تنها مراکز نظامی را هدف قرار نداده است، بیان کرد: دشمن به دنبال از بین بردن کارکردهای حیاتی اقتصاد کشور بود و زیرساختهایی را هدف گرفت که نقش اساسی در زندگی روزمره مردم دارند.
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی کشور به همراه استاندار اصفهان با حضور در شهرک صنعتی جی، از واحد تولیدی که در جریان جنگ اخیر مورد اصابت قرار گرفته بود بازدید کردند و ضمن بررسی ابعاد خسارات وارد شده، روند بازسازی و بازگشت این مجموعه به چرخه تولید را مورد پیگیری قرار دادند.