نهاد ناظر بر رسانه‌های انگلیس (آفکام) در گزارشی تکان‌دهنده اعلام کرد که با وجود ادعای سکوهای بزرگی همچون تیک‌تاک و یوتیوب، این شبکه‌های اجتماعی هیچ تغییر قابل توجهی برای کاهش محتوای مضر ایجاد نکرده‌اند و بیشتر کودکان در معرض خطرهای بر خط قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سازمان دیده‌بان حقوق کودکان در انگلیس هشدار داد که بیش از ۷۰ درصد از کودکان ۱۱ تا ۱۷ ساله در دوره‌های زمانی کوتاه با محتوای مضر در شبکه‌های اجتماعی رو‌برو شده‌اند.

بر اساس داده‌های آفکام، تیک‌تاک با ۵۳ درصد و یوتیوب با ۳۶ درصد، بیشترین سهم را در نمایش محتوای آسیب‌رسان به دانش‌آموزان داشته‌اند؛ این نهاد نظارتی تأکید کرد که با وجود اجرای قانون‌های ایمنی بر خط از ژوئیه ۲۰۲۵، سکو‌هایی مانند متا، تیک‌تاک و یوتیوب در انجام وظیفه خود کوتاهی کرده‌اند.

آمار‌ها نشان می‌دهد که ۸۴ درصد از کودکان ۸ تا ۱۲ سال، همچنان از محتوا‌های اصلی بر خط استفاده می‌کنند، در حالی که تنها ۱۵ درصد از آنان، تجربه‌های منفی و محتوای مضر خود را به بزرگسالان گزارش می‌دهند.