به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، در چارچوب هفته ۲۵‌ لیگ یک باشگاه‌های کشور دو تیم کارا گستر شبستر و پالایش نفت بندرعباس در ورزشگاه یادگار امام(ره) به مصاف هم رفتند که تیم میزبان موفق شد با گل ثانیه‌های پایانی حریف خود را از پیش رو بردارد.

در این دیدار مهدی دلاورزاده در دقیقه ۶۰ گل اول بازی را برای کارا گستر به ثمر رساند در ادامه اسماعیل پوردرویش در دقیقه ۹۰ گل تساوی را به ثمر رساند و ۲۰ ثانیه بعد کارا گستر این بار توسط مهدی فرجپور به گل برتری دست یافت.

احد رستمی با این پیروزی موفق شد جمع امتیاز‌های این تیم را در جدول به عدد ۲۱ رسانده و فاصله با منطقه امن جدول به ۱ امتیاز کاهش یافت.