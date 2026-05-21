اوقات شرعی یکم خرداد ۱۴۰۵ به افق اهواز، مرکز استان خوزستان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روز جمعه یکم خرداد ۱۴۰۵، ۵ ذی الحجه ۱۴۴۷ هجری قمری و ۲۲ مه ۲۰۲۶ میلادی است.

اوقات شرعی به شرح زیر است:

اذان صبح: ۳ و ۴۳ دقیقه

طلوع آفتاب: ۵ و ۱۵ دقیقه

اذان ظهر: ۱۲ و ۱۲ دقیقه

غروب آفتاب: ۱۹ و ۹ دقیقه

اذان مغرب: ۱۹ و ۲۸ دقیقه

نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۲۵ دقیقه

ذکر روز جمعه:

۱۰۰ مرتبه اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل الفرجهم

حدیث روز:

امام علی علیه السلام فرمود: الصَّدَقَةُ دَوَاءٌ مُنْجِحٌ وَ أَعْمَالُ الْعِبَادِ فِی عَاجِلِهِمْ نُصْبُ أَعْیُنِهِمْ فِی آجَالِهِمْ.

صدقه دادن دارویی ثمر‌بخش است، و کردار بندگان در دنیا، فردا در پیش روی آنان جلوه‌گر است. (نهج البلاغه، حکمت ۷)

احکام شرعی:

ترک معالجه بیمار روانى خطرناک

سوال: اگر بیمار روانى‌اى که هر زمان احتمال دارد دست به آدمکشى بزند، بیمارى دیگرى هم پیدا کرد، آیا جایز است براى اینکه جان افرادى تــوسط وى به خــطر نیفتد، از درمان بیمارى جدید او اعراض نموده و او را مورد معالجه قرار نداد؟

جواب: در هر صورت حفظ جان انسان لازم است و ترک درمان در صورتى که موجب مرگ شود، جایز نیست لکن باید او را طورى نگهدارى کنند که موجب آزار دیگران نشود. (استفتائات مقام معظم رهبری)