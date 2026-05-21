

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از اداره اطلاع رسانی وروابط عمومی آموزش و پرورش فارس، علی نقی یزدان پناه در جلسه پروژه‌های نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی و پرورشی استان فارس در شیراز، اظهار کرد: استان فارس در طرح جدید و خلاقانه «قرار آموزشی» کار ارزشمندی انجام داد.



وی افزود: فارس را باید پیشرو در ارائه محتوا‌ها و خلاقیت در حیطه آموزشی دانست البته استان فارس همواره در اغلب عرصه‌ها پیشرو بوده است.



یزدان پناه تصریح کرد: هدف اصلی رئیس جمهور در اجرای نهضت توسعه عدالت تغییر روش‌های یادگیری است.



نماینده ویژه وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد: استان فارس که در نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی و پرورشی پیشرو است باید درانتقال مفاهیم به دانش‌آموز نیز پیشرو باشد.



دبیر قرارگاه جهادی آموزش و پرورش فارس نیز گفت: در استان فارس تعداد۶۷۸ پروژه در دستور کار نهضت داریم که ۳۹۰ پروژه به اتمام رسیده و سایر پروژه‌ها نیز فعال هستند و تلاش داریم هر چه سریعتر آنها را به نتیجه برسانیم.

اطاعت افزود: مردمی سازی پروژه‌ها و مشارکت مردم در اجرا، دو مقوله‌ای است که ما آنها را دنبال می‌کنیم.

وی تصریح کرد: تصمیم ما بر شتاب در اجرای پروژه‌ها باعث شد تا تعداد پانزده نفر از همکاران اداره کل آموزش را برای نظارت و به عنوان معین شهرستان‌ها در فرآیند اجرایی معرفی کردیم.

اطاعت گفت: در سال گذشته حدود ۵۰۰۰ کلاس درس در طرح شهید عجمیان با همکاری گروه‌های جهادی، اداره کل نوسازی استان، مردم و ...، شاداب سازی، رنگ آمیزی و تعمیر شد.

دبیر قرارگاه جهادی آموزش و پرورش فارس خاطرنشان کرد: هوشمند سازی یکصد مدرسه در قالب طرح سراج و صدور کارت‌های نشاط از جمله اقدامات قرارگاه جهادی استان فارس است.