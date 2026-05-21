به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون رئیس‌جمهور با تبیین ابعاد شخصیت مدیریتی شهید آیت‌الله رئیسی، بر ضرورت تداوم سیره ایشان در خدمت بی‌منت به مردم تأکید کرد و گفت: با وجود فشار‌های اقتصادی دشمن، اتحاد و مشارکت مردم، همان‌گونه که نقشه‌های نظامی دشمن را خنثی کرد، در عرصه اقتصادی نیز ضامن پیروزی کشور خواهد بود.

اسماعیل سقاب اصفهانی در مراسم سالروز شهادت شهید رئیسی و همراهان ایشان، ضمن مرور خاطراتی از سیره اخلاقی و منش مدیریتی شهید جمهور، ایشان را الگوی تراز خدمت‌گزاری و ایثار برای کشور دانست.

وی با اشاره به جزئیات نحوه نظارت شهید رئیسی بر عملکرد وزرا و مدیران دولتی، تأکید کرد: شهید رئیسی همواره بر ارزیابی عملکرد‌ها بر اساس شاخص‌های دقیق و خروجی‌های ملموس برای مردم تأکید داشتند و هرگز اجازه نمی‌دادند حواشی سیاسی مانع از پیگیری مطالبات مردم و حل مشکلات کشور شود.

معاون رییس جمهور در ادامه با تحلیل وضعیت کنونی کشور در مواجهه با جنگ ترکیبی دشمن گفت: ما با جریانی روبه‌رو هستیم که در ابعاد نظامی، اقتصادی و رسانه‌ای تمام توان خود را برای ضربه زدن به زیرساخت‌های کشور به کار گرفته است. با این حال، همان‌گونه که در تاریخ مقاومت این مرز و بوم مشاهده شده، وحدت و همراهی مردم با رهبری، بزرگ‌ترین سد در برابر نقشه‌های دشمن بوده است.

سقاب اصفهانی در پایان با دعوت از مردم برای مشارکت در مدیریت مصرف انرژی و منابع کشور به عنوان یک اقدام استراتژیک در شرایط کنونی، گفت: مسئولان نظام با وجود اختلاف‌نظر‌های سلیقه‌ای، در مسیر راهبرد‌های کلان رهبر معظم انقلاب کاملاً منسجم و یکپارچه هستند و امیدواریم با تکیه بر این اتحاد ملی و مدیریت صحیح منابع توسط مردم، مسیر پیشرفت کشور با قدرت و عزت ادامه یابد.