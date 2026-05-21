پخش زنده
امروز: -
معاون رئیسجمهور: وحدت ملی و الگوی مدیریتی شهید جمهور، راهگشای عبور از جنگ ترکیبی دشمن است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون رئیسجمهور با تبیین ابعاد شخصیت مدیریتی شهید آیتالله رئیسی، بر ضرورت تداوم سیره ایشان در خدمت بیمنت به مردم تأکید کرد و گفت: با وجود فشارهای اقتصادی دشمن، اتحاد و مشارکت مردم، همانگونه که نقشههای نظامی دشمن را خنثی کرد، در عرصه اقتصادی نیز ضامن پیروزی کشور خواهد بود.
اسماعیل سقاب اصفهانی در مراسم سالروز شهادت شهید رئیسی و همراهان ایشان، ضمن مرور خاطراتی از سیره اخلاقی و منش مدیریتی شهید جمهور، ایشان را الگوی تراز خدمتگزاری و ایثار برای کشور دانست.
وی با اشاره به جزئیات نحوه نظارت شهید رئیسی بر عملکرد وزرا و مدیران دولتی، تأکید کرد: شهید رئیسی همواره بر ارزیابی عملکردها بر اساس شاخصهای دقیق و خروجیهای ملموس برای مردم تأکید داشتند و هرگز اجازه نمیدادند حواشی سیاسی مانع از پیگیری مطالبات مردم و حل مشکلات کشور شود.
معاون رییس جمهور در ادامه با تحلیل وضعیت کنونی کشور در مواجهه با جنگ ترکیبی دشمن گفت: ما با جریانی روبهرو هستیم که در ابعاد نظامی، اقتصادی و رسانهای تمام توان خود را برای ضربه زدن به زیرساختهای کشور به کار گرفته است. با این حال، همانگونه که در تاریخ مقاومت این مرز و بوم مشاهده شده، وحدت و همراهی مردم با رهبری، بزرگترین سد در برابر نقشههای دشمن بوده است.
سقاب اصفهانی در پایان با دعوت از مردم برای مشارکت در مدیریت مصرف انرژی و منابع کشور به عنوان یک اقدام استراتژیک در شرایط کنونی، گفت: مسئولان نظام با وجود اختلافنظرهای سلیقهای، در مسیر راهبردهای کلان رهبر معظم انقلاب کاملاً منسجم و یکپارچه هستند و امیدواریم با تکیه بر این اتحاد ملی و مدیریت صحیح منابع توسط مردم، مسیر پیشرفت کشور با قدرت و عزت ادامه یابد.