آخرین روز اردیبهشت ماه را هم پشت سر گذاشتیم، در ۸۳ روزی که از آغاز جنگ تحمیلی سوم می‌گذرد، آن چه که جهانیان هر روز بیشتر از روز قبل به آن اذعان می‌کنند؛ برتری ایران در جنگ و ناکامی آمریکا و رژیم صهیونی است.جنگی که هدف آن؛ رسماً و علناً نابودی و تجزیه ایران و غارت منابع و ثروت آن اعلام شده بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،نشریه کوریه اینترناسیونال فرانسه در تحلیلی از جنگ ۴۰ روزه، از تعبیر شوکه شدن برای ارتش آمریکا در جنگ با ایران استفاده کرده و گفته؛ آمریکا دیگر مثل گذشته نمی‌تواند بدون پیامد‌های سنگین، جنگی بزرگ در خاورمیانه را مدیریت کند. خسارت شدید پایگاه‌ها و ناو‌های آمریکایی در منطقه؛ در حملات موشکی و پهپادی ایران، همان پیامد‌های سنگینی است که این هفته‌نامه فرانسوی به آنها اشاره کرده است.

نیویورک تایمز هم نوشته که ایران موفق شد تصورات آمریکا و اسرائیل برای یک پیروزی سریع را مخدوش و خودش را قدرتمندتر کند.

به اذعان سی‌ان‌ان، ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا هم نشان می‌دهد ایران توانسته سریعتر از حد انتظار، توانمندی‌های نظامی خود را بازسازی کند. بازیابی و ارتقای توان رزمی نیرو‌های مسلح در دوره آتش‌بس موضوعی بود که فرمانده ارتش هم امروز در دیدار رئیس جمهور، از آن سخن گفت و تأکید کرد؛ ارتش آمادگی کامل دارد تا در برابر هر گونه تهدید، تجاوز یا اقدام ماجراجویانه علیه کشور پاسخی قاطع و پشیمان‌کننده بدهد، حالا این آمادگی و بازدارندگی به نقطه قوتی در نبرد دیپلماتیک ایران با آمریکا هم تبدیل شده؛ یعنی الان ایران است که مختصات پایان جنگ را تعیین می‌کند و قطعاً چیز‌هایی را که زیر شدیدترین حملات نظامی دشمن از دست نداده، در نبرد دیپلماسی هم به دشمن نخواهد داد؛ ازجمله اورانیوم غنی‌شده که سخنگوی وزارت امورخارجه آن را به سان خاک ایران، مقدس شمرده بود، یا تنگه هرمز که با مدیریت جدید ایران همین امروز ۳۱ فروند کشتی با هماهنگی نیروی دریایی سپاه از آن عبور کردند؛ اعم از نفتکش و تجاری؛ این یعنی کنار آمدن اقتصاد دنیا با واقعیت جدید مدیریت تنگه هرمز. این مدیریت هم به اعتراف دنیا؛ یکی از نشانه‌های شکست آمریکا در جنگ با ایران است.

به همان اندازه که ایران امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را تأمین می‌کند، آمریکا با راهزنی دریایی، امنیت رفت و آمد کشتی‌ها در آب‌های آزاد را به خطر انداخته است. مدیر آژانس بین‌المللی انرژی که گفته با ادامه وضع کنونی، بازار‌های نفت به زودی با کاهش ذخایر و افزایش تقاضا در تابستان، وارد منطقه خطر می‌شوند، البته حتی اگر این هشدار هم نبود، وضع کنونی بازار‌های جهان از افزایش فروش خودرو‌های برقی در اروپا، به دنبال بالا رفتن قیمت بنزین، گرفته تا افزایش بی‌سابقه قیمت شیر، تخم‌مرغ و نان در انگلیس که روزنامه تایمز هم از آن خبر داده؛ همگی حاکی از این است که ماجراجویی آمریکا همه دنیا را به دردسر انداخته است.

همه اینها واقعیت‌هایی هستند که نشان می‌دهد ایران مقتدر مؤمن که در جنگ نقشه دشمن را خنثی و نقش برآب کرده، در حال تدوین نظم نوین جهانی است؛ نظمی که در آن توازن قوا و قدرت به نفع ایران در حال تغییر است. تازه این اول ماجراست. علاوه بر ضربات نظامی و اقتصادی که دشمن متحمل شده، هنوز خون‌خواهی امام شهید مانده و حتی انتقام کودکان مظلوم میناب که برای پیگیری حقوقی خون آنها در مجامع بین‌المللی، امروز پویش ۱+۱۶۸ آغاز به کار کرد.