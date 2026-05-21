به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ حجت الاسلام والمسلمین محمد میرزا محمدی از وعاظ و روحانیون کشور در این مراسم گفت: حضرت آیت الله العظمی بهجت فومنی در اوج علم عرفان و معنویت بود وهمچون خورشیدی درخشان در عصر حاضر بود.

وی ولایتمداری را از ویژه گی‌های مهم اعتقادی این عالم ربانی دانست و افزود: حضرت آیت الله العظمی بهجت فومنی در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی یار صدیق امامین انقلاب بود و همواره دیگران را به اطاعت از ولایت و رهبری سفارش می‌کرد.

حجت الاسلام والمسلمین محمد میرزا محمدی با اشاره به خدمات ارزنده این عالم فرزانه خاطر نشان کرد: حضرت آیت الله بهجت فومنی با تربیت شاگردان شایسته و خلق آثار علمی، ادبی و فرهنگی خدمات ارزشمندی به جهان اسلام داشته و امروز وظیفه همه ماست تا این آثار را برای توسعه فرهنگ اسلام ناب محمدی به نسل حاضر بویژه نوجوانان و جوانان معرفی کنیم.