مدیر عامل شرکت دانش‌بنیان گسترش صنایع ریلی ایران گفت:تولید سوزن ریلی به‌ عنوان محصول استراتژیک صنعت ریلی و بومی‌سازی‌ شده رشد ۴۰درصدی داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، محمد کلامی ضمن تشریح آخرین دستاورد‌های شرکت دانش‌بنیان گسترش صنایع ریلی ایران اظهار کرد:با تکیه بر توان داخلی و همت صنعتگران موفق شدیم تولید سوزن کامل ریلی را که در زیرساخت‌های ریلی اعم‌ از راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و مترو کاربرد دارد نسبت‌ به سال گذشته به میزان ۴۰ درصد افزایش دهیم.

وی رویکرد این مجموعه را مقاومت اقتصادی و تکیه بر توانمندی‌های بومی دانست و اظهار کرد: با توجه به شرایط کشور و حمله دشمن آمریکایی _ صهیونی ما عرصه صنعت را خط مقدم خود در پاسداری از حوزهٔ ریلی می‌دانیم.

مدیر عامل شرکت دانش‌بنیان گسترش صنایع ریلی ایران خاطرنشان کرد: تمام تلاش های این مجموعه بر این است که با ایستادگی محکم در سنگر تولید، ضمن تامین نیاز‌های زیربنایی کشور از سفره و معیشت صنعتگران و کارگران زحمتکش این بخش حفاظت کنیم.

کلامی پیشرفت‌های اخیر را حاصل تغییر نگرش در فرایند‌های تولیدی برشمرد و خاطرنشان کرد: توسعهٔ رویکرد‌های فناورانه و دانش‌بنیان در صنعت ریلی یک الزام است. ما با ادغام دانش روز و تجربه صنعتی به دنبال ارتقای کیفیت محصولات و قطع وابستگی در این حوزه استراتژیک هستیم.