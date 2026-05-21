روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: با هدف حفظ پایداری خدماترسانی و متعادل سازی بازار عرضه، نرخ جدید عرضه گاز مایع در کیش اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: با توجه به اصلاح قیمت گاز مایع در کشور، افزایش هزینههای تامین، حملونقل دریایی و زمینی، نگهداری، ایمنی، توزیع و رشد هزینههای نیروی انسانی، بازنگری نرخ خدمات توزیع گاز مایع در کیش در دستور کار کارگروه تنظیم بازار قرار گرفت.
روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: ادامه عرضه گاز مایع با نرخهای قبلی، با توجه به رشد قابل توجه هزینههای عملیاتی، میتواند روند تامین و توزیع پایدار این کالای ضروری را با چالش مواجه کند و کارگروه تنظیم بازار با هدف جلوگیری از اختلال در خدماترسانی، حفظ کیفیت توزیع، تامین ایمنی شبکه عرضه و استمرار دسترسی شهروندان به گاز مایع، نسبت به اصلاح و متعادلسازی نرخها اقدام کرد.
پس از اعمال حمایتهای یارانهای سازمان منطقه آزاد کیش و تلاش برای کاهش فشار بر خانوارها، نرخهای جدید با حداقل افزایش ممکن به تصویب رسید و از اول خرداد اجرایی خواهند شد.
روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: نرخ عرضه سیلندر ۱۱ کیلویی در محل نمایندگی برای امسال ۱۲۹ هزار و ۲۰۰ تومان تعیین شده است.
نرخ تحویل سیلندر گاز ۱۱ کیلویی در منازل و محل مصرف، با احتساب هزینههای حمل، توزیع، خدمات شبانهروزی، ایمنی و نیروی انسانی، ۳۰۳ هزار و ۸۰۰ تومان خواهد بود.
نرخ عرضه سیلندر گاز ۲۵ کیلویی تحویل به در منازل مصرفکننده ۴۵۰ هزار و ۸۰۰ تومان، سیلندر گاز ۴۵ کیلویی ۸۰۲ هزار و ۲۰۰ تومان و نرخ عرضه بالک نیز ۱۸ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم تعیین شده است.