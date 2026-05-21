رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی ارتحال سردار عباسعلی فرزندی از جانبازان سرافراز انقلاب را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی درگذشت عباسعلی فرزندی از یادگاران ارزشمند دفاع مقدس و جانباز سرافراز انقلاب و از مدیران چهرههای اثرگذار عرصه دفاعی و فرهنگی کشور را تسلیت گفت.
متن پیام به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
خبر درگذشت مرحوم سردار عباسعلی فرزندی، از یادگاران ارزشمند دوران دفاع مقدس، جانباز سرافراز انقلاب اسلامی و از مدیران و چهرههای اثرگذار عرصه دفاعی و فرهنگی کشور، موجب اندوه و تأثر فراوان شد.
آن مرحوم، عمر پربرکت خویش را در مسیر دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی، تربیت نیروهای متعهد و تبیین اندیشههای دفاعی و فرهنگی نظام سپری کرد و در مسئولیتهای مهمی همچون ریاست دانشگاه عالی دفاع ملی، مسئول دفتر مکتب و اندیشه دفاعی اسلام در ستاد کل نیروهای مسلح و مسئولیت دانشکده فرهنگ و ارتباطات مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی سپاه، منشأ خدمات ارزشمند و ماندگار بود.
بیتردید حضور مخلصانه ایشان در عرصههای علمی، فرهنگی و دفاعی، در کنار تحمل سالها رنج و صدمات ناشی از جانبازی، جلوهای روشن از ایمان، استقامت و وفاداری به انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشت و نام و خدمات صادقانهاش در حافظه ملت و خدمتگزاران این سرزمین باقی خواهد ماند.
این مصیبت را به خانواده محترم آن مرحوم، همسر و فرزندان، بالاخص آقای حسین فرزندی و سایر بستگان داغدار و همرزمان تسلیت و تعزیت گفته، از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، رحمت و مغفرت الهی و علو درجات، و برای بازماندگان معزز، صبر و اجر مسئلت دارم.
محمدباقر قالیباف
رئیس مجلس شورای اسلامی