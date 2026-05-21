ملی پوش دسته ۵۵ کیلوگرم پاراوزنه برداری بانوان کشورمان با ۳ حرکت صحیح موفق به کسب نشان برنز شد و در مجموع حرکتها به نشان نقره دست پیدا کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در نخستین روز از رقابتهای آزاد پاراوزنهبرداری در الجزایر، مهدیه محمدیان ملی پوش ایران در دسته ۵۵ کیلوگرم با حریفان خود به رقابت پرداخت.
او در حرکت اول خود موفق به مهار وزنه ۹۵ کیلوگرمی شد. محمدیان در حرکت دوم و سوم خود به ترتیب وزنههای ۱۰۲ و ۱۰۵ کیلوگرمی را مهار کرد و موفق به کسب مدال برنز شد.
محمدیان با ثبت رکورد ۳۰۲ کیلوگرم نشان نقره مجموع را از آن خود کرد.
پیش از این نیز علیرضا ایزدی موفق به کسب نشان برنز و نشان طلا مجموع مسابقات شده بود.
در رقابتهای پاراوزنهبرداری آزاد الجزایر، ١۵١ ورزشکار (٩٢ مرد و ۵٩ زن) از ٢٠ کشور به رقابت میپردازند که الجزایر با ٢٧، مصر با ٢٠ و ایران با ١۶ پاراوزنهبردار بیشترین تعداد ورزشکار را در این رقابتها دارند.