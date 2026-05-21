مردم متدین و ولایتمدار خوی باردیگردر شبهای بیعت و اقتدار با رهبرمعظم انقلاب تجدید میثاق کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مردم متدین و ولایتمدار شهرستان خوی امشب در قالب پویش «شبهای بیعت و اقتدار»، با حضور گسترده در خیابانها بار دیگر با رهبر معظم انقلاب تجدید میثاق کردند.
در این اجتماع حماسی که همزمان با سراسر کشور و استان آذربایجان غربی برگزار شد، قشرهای مختلف مردم با سردادن شعارهای ضد آمریکایی و استکبارستیز، خشم و انزجار خود را از جنایات دشمنان اسلام ابراز داشتند.
شرکتکنندگان در این راهپیمایی با تاکید بر ادامه راه شهدای مقاومت، فریاد خونخواهی از رهبر شهید را سر داده و بر آمادگی خود جهت صیانت از دستاوردهای نظام و پیروی از بیانات مقام معظم رهبری تاکید کردند.