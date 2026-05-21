اخطار مالزی به تیکتاک بابت توهین به پادشاه
دولت مالزی در پی انتشار ویدیوهای دستکاریشده توسط هوش مصنوعی علیه نهاد سلطنتی، اخطار قانونی سختی را علیه سکو «تیکتاک» صادر کرد.
و به نقل از رویترز، کمیسیون ارتباطات و چندرسانهای مالزی اعلام کرد که تیکتاک در مدیریت محتوای توهینآمیز منتسب به «سلطان ابراهیم»، پادشاه این کشور، عملکرد رضایتبخشی نداشته است.
این محتوا که شامل تصاویر و ویدیوهای ساخته شده با هوش مصنوعی است، به دلیل خدشهدار کردن امنیت ملی و انسجام اجتماعی، با واکنش تند دولت مالزی روبرو شده است.
نهاد تنظیمگر ارتباطات مالزی تأکید کرده است که موضوعات مربوط به نژاد، مذهب و سلطنت در این کشور خط قرمز محسوب میشوند.
با وجود هشدارهای قبلی، بازنشر گسترده این محتوا در تیکتاک باعث شده تا دولت این کشور علاوه بر درخواست توضیح رسمی، سکو مذکور را به تقویت سازوکارهای نظارتی و احراز هویت سن کاربران ملزم کند.
این اقدام بخشی از سیاست جدید مالزی برای کنترل شدیدتر شبکههای اجتماعی در سالهای اخیر است.