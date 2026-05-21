تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد انزلی در ۵ استان آزاد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان؛ مسئولان استانهای گیلان، اردبیل، زنجان، گلستان و قزوین تفاهمنامهای امضا کردند که براساس آن پس از استان مازندران، تردد خودروها با پلاک منطقه آزاد از جمله گیلان در این استانها ممکن شد.
استاندار گیلان در حاشیه امضای قرارداد آزادسازی پلاک منطقه آزاد انزلی برای استانهای همجوار گفت: بر این اساس تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد انزلی در ۵ استان آزاد شد و سیاست کلی کشور حرکت به سمت استفاده از خودروهای کممصرف و هیبریدی است و بر همین اساس، توسعه امکان تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد در استانهای همجوار در دستور کار قرار گرفت.
هادی حق شناس با اشاره به توافقات صورتگرفته بین دستگاههای اجرایی و انتظامی افزود: پیش از این تفاهمنامهای بین پلیس گیلان، پلیس مازندران و استانداریهای دو استان منعقد شده بود تا خودروهای دارای پلاک منطقه آزاد انزلی بتوانند در استان مازندران نیز تردد کنند.
استاندار گیلان گفت: در نشست امروز که با حضور استانداران و معاونین هماهنگی امور اقتصادی ۸ استان کشور و با محوریت رفع موانع تجارت در دریای خزر برگزار شد، یکی از مهمترین توافقات، گسترش محدوده تردد این خودروها به استانهای گلستان، اردبیل، زنجان و قزوین بود.
حقشناس با بیان اینکه بخشی از مشکلات اجرایی تفاهمنامه قبلی نیز در توافق جدید برطرف شده است، تصریح کرد: در ماههای گذشته اصل موضوع تردد خودروهای منطقه آزاد به مازندران حل شده بود، اما برخی موانع اجرایی از جمله مسائل مرتبط با بیمه وجود داشت که اکنون اصلاح شده است.
وی افزود به طور معمول خودروهایی که در منطقه آزاد انزلی پلاک میشوند، دارای پوشش بیمهای برای تردد در سطح استان گیلان هستند و در صورت ورود به سایر استانها، محدودیتهایی در پوشش بیمهای وجود داشت که در تفاهمنامه جدید مقرر شد بیمه این خودروها، پوشش لازم برای استانهای مقصد را نیز شامل شود.
استاندار گیلان با تأکید بر آثار مثبت اجرای این طرح گفت: این اقدام میتواند علاوه بر کاهش مصرف بنزین، زمینه ارتقای ایمنی تردد جادهای را نیز فراهم کند و شهروندان گیلان و استانهای همجوار بتوانند از ظرفیتهای منطقه آزاد انزلی بهره بیشتری ببرند.
هادی حق شناس همچنین از ایجاد دفاتر خدماتی جدید برای تسهیل امور مربوط به ثبت و انتقال خودروهای پلاک منطقه آزاد خبر داد.
وی افزود در همین راستا دفاتر خدماتی منطقه آزاد در مبادی ورودی و خروجی استان از جمله شرق گیلان، رودبار در مسیر تهران و قزوین و همچنین آستارا در مسیر اردبیل راهاندازی خواهد شد تا فرآیند ثبت، انتقال و ارائه خدمات به مالکان خودروها با سهولت بیشتری انجام گیرد.
استاندار گیلان با اشاره به اهمیت منطقه آزاد انزلی در توسعه تعاملات اقتصادی و تجاری شمال کشور خاطرنشان کرد: تسهیل تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد میتواند نقش مؤثری در افزایش ارتباطات اقتصادی، گردشگری و تجاری میان گیلان و استانهای همجوار ایفا کند و زمینه استفاده گستردهتر مردم از ظرفیتهای این منطقه را فراهم سازد.