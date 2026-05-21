در دیدار مسئولان ارشد استان با برمکی، رئیس شورای اقتصاد، برخی از طرحهای مهم و توسعهای این استان، بررسی و پیگیری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در دیدار حجتالاسلام والمسلمین کریمیتبار، نماینده ولیفقیه در استان، احمد کرمی، استاندار ایلام و نورمحمدی، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان با برمکی، رئیس شورای اقتصاد و دبیر کمیسیون ماده ۲۳ طرحهای تملکی سازمان برنامه و بودجه کشور، مسائل استان در حوزههای مختلف مطرح و بررسی شد.
در این نشست، طرحهای مهمی از جمله: احداث و بهسازی مسیر اصلی پل سیمره- شباب- قلاجه، محور شباب- سرتنگ، بهسازی محور چوا به گنجوان، طرح احداث تونل و راه ارتباطی بدره به میمه، احداث تصفیهخانه و فاضلاب شهرستانهای ملکشاهی، چوار و آبدانان و ... مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.