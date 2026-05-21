به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، باشگاه خیبر خرم آباد با صدور بیانیه‌ای رسمی، محمد جماعت را به عنوان سرپرست مدیرعاملی انتخاب کرد.

به این ترتیب محمدجماعت که طی سال‌های اخیر در نقش عضو هیئت‌مدیره و سرپرست در ساختار این باشگاه حضور داشته، حالا قرار است فعالیت خود را در جایگاهی جدید ادامه دهد.

باشگاه خیبر در اطلاعیه خود اعلام کرده است: در خصوص مسائل و تحولات اخیر باشگاه خیبر خرم‌آباد، ضمن قدردانی ویژه از زحمات و تلاش‌های جناب آقای حسین خبیری، مدیرعامل محترم باشگاه و آرزوی موفقیت روزافزون برای ایشان، بدین‌وسیله آقای محمد جماعت به عنوان سرپرست مدیرعاملی باشگاه خیبر خرم‌آباد منصوب می‌شوند.

باشگاه خیبر همچنین اعلام کرد: در خصوص اقدامات انجام‌شده، برنامه‌های پیش‌رو و تصمیمات آتی باشگاه، به‌زودی اطلاع‌رسانی کامل و شفافی به هواداران عزیز ارائه خواهد شد.