️به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ حساب مجازی سازمان اطلاعات سپاه نوشت: بعد از حملات بی حاصل ۲۳ خرداد و ۹ اسفند و فروپاشی محاصره ۲۳ فروردین، غلط بودن فرضیات کاخ سفید درباره عملیات آسان و سریع علیه ایران اثبات شد.

جمع بندی نهادهای اطلاعاتی آمریکا این است: «گذشت زمان به نفع ما نیست و برای رهایی از مخمصه چندلایه، ابتکار و تهدید ایران را جدی بگیرید.»