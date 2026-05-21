به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در آیینی از مقام والای ۱۷ جان بخش شهرستان بوکان که با اهدای اعضای خود، حیاتی دوباره به بیماران نیازمند بخشیده اند، تجلیل شد.

فرماندار بوکان در این آیین معنوی و باشکوه که باحضور مسئولان استانی و شهرستان بوکان و خانواده های جان بخشان برگزار شد ،گفت:نام و یاد این عزیزان همواره زنده و ماندگار خواهد بود چراکه بخشی از وجودشان در کالبد و مکانی دیگر به حیات خود ادامه می‌دهد و نبض زندگی را به تپش در می آورد.

خشایارصنعتی در ادامه بر نشر این امر خیر وخدا پسندانه تاکید کرد و افزود:شناسایی و معرفی این نیک نامان در راستای ترویج فرهنگ سازی و رفع نیازهای هم نوعان ،لازم و شایسته قدر دانی است.

در این مراسم با اهدای لوح تقدیر از جمعی کارکنان شبکه بهداشت و درمان و خانواده‌های جان بخشان تجلیل بعمل آمد.

پس از پایان مراسم ، شرکت‌کنندگان با حضور بر سر مزار جان‌بخشان شهرستان بوکان، با قرائت فاتحه و نثار گل، یاد و خاطره این عزیزان را گرامی داشتند.

در بخش دیگری از برنامه، به یاد ۱۷ اهداکننده والامقام شهرستان، ۱۷ اصله نهال در کوه (نعل شکن )این شهرستان توسط مسئولان، خانواده‌های اهداکنندگان و کادر درمان غرس شد.