مسئول حمل و نقل درون‌شهری ستاد عملیات مکه مکرمه سازمان حج و زیارت ایران گفت: مطابق مقررات کشور میزبان از روز پنجم ذی‌الحجه، اتوبوس‌های مورد استفاده برای ساماندهی عملیات انتقال زائران به مشاعر مقدسه به پارکینگ منتقل شده و خدمات حمل‌ونقل تا ۱۴ ذی‌الحجه متوقف خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی فرجی گفت: پس از پایان ایام تشریق و از چهاردهم ذی‌الحجه، با کاهش محدودیت‌های ترافیکی و فعال شدن مجدد ایستگاه‌ها، خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری دوباره از سر گرفته می‌شود.

ستاد حمل‌ونقل درون‌شهری مکه مکرمه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری در روز جمعه، ۵ ذی‌الحجه تا ساعت ۷ صبح برقرار خواهد بود و از ساعت ۷ صبح تا برگزاری نماز جمعه، حرکت اتوبوس‌ها تنها به‌صورت یک‌طرفه و فقط از ایستگاه‌ها به سمت هتل‌ها انجام می‌شود.

همچنین مطابق مقررات و برنامه‌ریزی‌های ترافیکی، خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری از بعدازظهر روز جمعه، ۵ ذی‌الحجه تا روز ۱۴ ذی‌الحجه متوقف خواهد شد تا مدیریت تردد زائران در مسیر‌های منتهی به مشاعر مقدسه با نظم و سهولت بیشتری انجام گیرد.

این محدودیت حمل و نقل عمومی برای همه اجرا می‌شود و زائران لازم است در این بازه زمانی، برنامه‌های تردد خود را با هماهنگی مدیران کاروان‌ها و مجموعه‌ها تنظیم کنند.