به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دومین همایش الگوی حکمرانی رییس جمهور شهید در مشهد برگزار شد. پیام این همایش، تبدیل سبک حکمرانیِ شهید رئیسی از یک خاطره نگاری به یک الگویِ ماندگار برای امروز و فردای کشور است.

بیش از شش تن مرغ گرمه توقیف شده در بازرسی ها با قیمت پایین‌تر از نرخ تعیین شده در مشهد، توزیع شد.

دراین مرحله سه هزار و 200 کیلو گرم مرغ گرم به ازای هر کیلو 355 هزار تومان به فروش رسید.

دومین کاروان همبستگی و همدلی دولت و ملت ازبکستان شامل 15 دستگاه کامیون حامل اقلام دارویی و پزشکی از گمرک لطف‌آباد درگز وارد کشور شد.

16 نیروگاه خورشیدی با ظرفیت 796 کیلووات درتایباد راه اندازی شده است. تولید سه هزار مگاوات برق از نیروگاه های تجدید پذیر تا پایان 1406 در استان هدف گذاری شده است.

ساختمان جدید دادگستری کاشمر با حضور مدیر کل دادگستری خراسان رضوی افتتاح شد.

همچنین حجت الاسلام والمسلمین زرندی روند بررسی پرونده های قضایی در این شهرستان را بررسی کرد.

اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی درباره شیوع بیماری تب کِریمه کنگو با توجه به رسیدن فصل گرما از شهروندان و دامداران، خواست توصیه‌ های بهداشتی را جدی بگیرند. تب کِریمه کنگو از جمله بیماریهای مشترک بین انسان و دام است.

و سه ورزشکار خراسان رضوی امید نعمتی، یونس نصیری و الیاس فرح‌ پور به اردوی تیم ملیِ مینی فوتبال بزرگسالان کشور دعوت شدند. این اردو از دوم تا ششم خرداد به میزبانی مازندران برگزار می شود.