پخش زنده
امروز: -
معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش از پایان فعالیت رایگان مجموعهها و کلاسهای دهکده ورزشی المپیک از اول خرداد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش، اعلام کرد: از اول خرداد، روال فعالیت مجموعهها و کلاسهای مجموعه ورزشی دهکده المپیک به شرایط عادی و پیش از جنگ تحمیلی سوم باز میگردد.
براساس این تغییر تمامی خدمات ورزشی، برنامهها و کلاسهای ورزشی به روال سابق برگزار خواهد شد و استفاده از آنها مستلزم پرداخت هزینه خدمات ورزشی است.
مراجعه کنندگان و ورزشکاران، برای بهرهمندی از خدمات ورزشی، نسبت به تسویه و پرداخت هزینهها براساس تعرفههای تعیین شده اقدام کنند.