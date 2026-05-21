شکست شبکه اجتماعی ایکس در پرونده امنیت کودکان
دادگاه فدرال استرالیا، شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) را به علت همکاری نکردن در ارائه گزارشهای مربوط به مقابله با سوءاستفاده جنسی از کودکان، به پرداخت جریمهای سنگین محکوم کرد.
به نقل از بی بی سی، اختلاف سهساله میان دولت استرالیا و ایلان ماسک با جریمه ۶۵۰ هزار دلاری این سکو وارد مرحله جدیدی شد.
ماجرا از آنجا آغاز شد که نهاد تنظیمگر اینترنت استرالیا از ایکس خواست تا جزئیات کارهای خود برای حذف محتوای مربوط به آزار کودکان را شفافسازی کند، اما مدیریت ایکس مدعی شد که چون این درخواست پیش از تغییر نام توییتر ثبت شده است، مسئولیتی بابت پاسخگویی ندارد.
قاضی پرونده، ضمن رد این استدلال، تأکید کرد که جریمهها باید به قدری بازدارنده باشند که شرکتهای بزرگ فناوری نتوانند آنها را به عنوان یک هزینه عادی در تجارت خود در نظر بگیرند.
این تنش حقوقی، بخشی از تقابل گستردهتر استرالیا با ایلان ماسک است؛ تقابلی که پیش از این در موضوعهایی مانند محدودیت سنی برای زیر ۱۶ سالهها و خودداری ایکس از حذف تصویرهای خشونتآمیز نیز شدت گرفته بود.