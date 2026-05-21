به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت‌الاسلام والمسلمین سید اسماعیل طباطبایی در مراسم گرامیداشت شهدای جنگ تحمیلی سوم در استان‌های جنوب‌غرب کشور و دومین سالگرد شهادت شهدای خدمت در اهواز اظهار کرد: ما در مقابل مستکبران هیچ‌گاه کوتاه نمی‌آییم؛ جبهه امام حسین (ع) تشنگی، اسارت و شهادت دارد و ما نیز به یکی از اینها می‌رسیم و این باعث افتخار ما است.

وی افزود: اگرچه همچنان در آتش‌بس هستیم، اما کار ما با ترامپ تمام نمی‌شود و باید انتقام خون پاک سرداران شهید و رهبر شهیدان را از این جنایتکار بگیریم.

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در قرارگاه منطقه‌ای کربلا نیروی زمینی سپاه بیان کرد: امید است این برنامه‌های باشکوه همچنان ادامه داشته باشد و شاهد حضور پرشور مردم در صحنه باشیم.

وی بیان کرد: اکنون جنگ ما، جنگ عقیده است و جغرافیا و مرز نمی‌شناسد و در هر نقطه‌ای که علیه مواضع جمهوری اسلامی ایران اقدامی صورت گیرد، برای ما هدف است.

حجت‌الاسلام والمسلمین طباطبایی یادآور شد: هیچ‌گاه از ناو‌های دشمن نترسیده‌ایم، بلکه دغدغه ما مسلمان‌نما‌ها هستند؛ برخی کشور‌های منطقه زمین و پول خود را در اختیار دشمن قرار داده‌اند تا علیه ایران اسلامی اقدام کنند.

وی بیان کرد: با این وجود، کشور اسلامی ایران همان‌گونه که در دهه‌های گذشته تمامی توطئه‌های دشمنان را خنثی کرده است، از این روز‌های سخت و حساس نیز به سلامت عبور کرده و انتقام خون پاک شهدای خود را از این کوردلان خواهد گرفت.

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در قرارگاه منطقه‌ای کربلا نیروی زمینی سپاه، همچنین یاد و خاطره شهید خدمت، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی و سایر شهدای خدمت را گرامی داشت و تأکید کرد که بی‌شک راه این شهدای گرانقدر بی‌وقفه ادامه دارد.

تقدیر از خانواده‌های معزز شهدا، قرائت قرآن کریم توسط فرهنگیار قاری حاج ایوب تمیمی، رونمایی از اثر هیهات با اجرای فرهنگیار هنرمند حامد شفیعی، اجرای گروه سرود نوجوانان و مداحی ذاکران آل الله از دیگر بخش‌های این یادواره شهدا بود.

مراسم گرامیداشت شهدای جنگ تحمیلی سوم در استان‌های خوزستان، لرستان و کهگیلویه و بویراحمد و دومین سالگرد شهادت آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی و سایر شهدای خدمت، به همت قرارگاه منطقه‌ای کربلا در جنوب‌غرب، با حضور صد‌ها نفر از مردم انقلابی اهواز و ۲۵ خانواده گرانقدر شهدای جنگ تحمیلی سوم از استان‌های خوزستان، لرستان و کهگیلویه و بویراحمد در اهواز برگزار شد.