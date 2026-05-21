جانشین فرمانده انتظامی استان از کشف ۵.۵ تُن انواع برنج قاچاق از یک انبار بزرگ در قم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،سرهنگ منوچهر نصیریی گفت: در پی اقدامات پلیس امنیت اقتصادی استان، یک انبار محل دپوی انواع برنج خارجی قاچاق شناسایی و کشف شد.
جانشین فرمانده انتظامی استان قم افزود: در این انبار، حدود ۵ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم برنج قاچاق کشف شد، بررسیها نشان میدهد این محمولهها در کیسههای برنج ایرانی بستهبندی شده و بهعنوان برنج مرغوب ایرانی در بازار عرضه و فروخته میشده است که در این رابطه متهم دستگیر و برای ادامه روند رسیدگی، پرونده به مرجع قضائی استان ارسال شد.