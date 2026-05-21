به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، آقای نوذری نژاد معاون وزیر راه و شهرسازی با هدف بررسی مسایل و مشکلات ۳طرح ملی به سلماس سفر کرد.

اجرای بیمارستان ۲۲۰ تخت خوابی سلماس، بیمارستان ۳۵۰ تخت خوابی میاندوآب و مجتمع تربیتی قضایی سلماس این طرح ها را شامل می شود.

او گفت: برای اجرای این طرح ها ۵۰۰ میلیارد تومان صرف شده است.

نوذری نژاد اضافه کرد: امسال نیز برای تسریع دراجرای این طرح ۱۷۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

رضا زاده نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی هم با تاکید بر اجرای تسریع طرح های ملی سلماس گفت :امید است بیمارستان ۲۲۰ تخت خوابی سلماس سال آینده افتتاح شود.

بیمارستان ۲۲۰ تخته، یکی از مطالبات مردم در جهت ارتقا خدمات بهداشتی و درمانی بوده که در مساحت بیش از ۵۰ هزار متر مربع و زیر بنای ۲۳ هزار متر مربع در حال ساخت است.