مرکز اطلاع‌رسانی پلیس گیلان اعلام کرد: مردی با استفاده از یک قبضه سلاح گرم، زنی ۴۵ ساله را مجروح کرده و سپس از محل متواری شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس گیلان اعلام کرد: حوالی ساعت ۱۸ و ۴۰ دقیقه امروز و در پی تماس تلفنی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع تیراندازی در آرامستان آقا سید مرتضی لاهیجان، مأموران پلیس بلافاصله به محل اعزام شدند.

فرد مجروح برای دریافت خدمات درمانی به مرکز درمانی منتقل شده و هم‌اکنون تحت مداوا قرار دارد.

مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان اعلام کرد: در بررسی های اولیه پلیس مشخص شد علت این حادثه اختلافات شخصی و خانوادگی بوده است.

تحقیقات برای شناسایی و دستگیری متهم و روشن شدن ابعاد این حادثه ادامه دارد و نتایج آن متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.