مشاور وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر عزم جدی این وزارتخانه برای اجرای «طرح نماد» گفت: در اجرای طرح نماد بسیار مصمم هستیم و آن را با جدیت دنبال میکنیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی رمضانی، در گردهمایی مدیران و رؤسای آموزشوپرورش شهرستانها و مناطق استان مازندران با اشاره به وضعیت کنونی آموزشوپرورش گفت: خوشبختانه حال آموزشوپرورش خوب است و با اتکا به کار کارشناسی و بهرهگیری از تیمهای متخصص، به نتایج مطلوبی دست یافتهایم.
وی با بیان اینکه رویکرد این وزارتخانه مبتنی بر تحلیل و کار کارشناسی است، افزود: با بررسی دقیق و علمی مسائل میتوان به راهکارهای مؤثر و نتایج قابل قبول دست یافت.
مشاور وزیر آموزشوپرورش همچنین تأکید کرد که «طرح نماد» از برنامههای مهم در دستور کار این وزارتخانه است و اجرای آن با اولویت دنبال میشود.