پخش زنده
امروز: -
آیین افتتاح نمایش «ذرات آشوب» با حضور بازماندگان و خانواده شهدای ناو کشن «دنا» فردا در تالار اصلی تئاتر شهر برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آیین افتتاح نمایش «ذرات آشوب» عصر روز جمعه اول خرداد ماه با حضور بازماندگان، جمعی از خانوادههای معظم شهدای ناوشکن «دنا»، مسئولان وزارت فرهنگ، حوزه هنری و تعدادی از فرماندهان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در تالار اصلی تئاتر شهر برگزار میشود.
اجرای چند قطعه موسیقایی، قدردانی از بازماندگان و خانواده شهدای گرانقدرناوشکن «دنا» از جمله برنامههایی است که قبل از شروع اجرا در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر پیش روی مخاطبان قرار میگیرد.
نمایش «ذرات آشوب» با نویسندگی و کارگردانی ابراهیم پشتکوهی و تهیهکنندگی «باشگاه تئاتر سوره» روایتی از ایستادگی در خلیج فارس است.
در توضیح این اثر آمده است: نمایش «ذرات آشوب» حماسه آزادی هرمز از اشغال پرتغالیهاست. قصه شورانگیز پیروزی مردمان خلیج فارس در دفاع از کیان سرزمین مادری است؛ پایان دادن به اشغالگری و استعمار و داستان خیزش مردم دریانشین در بستر عشق و خون است که جنون و جادوی جنوب را به همراه موسیقی زنده به تصویر میکشد. این اثر تنها بازگویی یک واقعه تاریخی نیست، بلکه تصویری زنده به همراه موسیقی از روح مقاومت ایرانی است که در آغوش خلیج فارس شکل گرفته و معنا یافته است.
«ذرات آشوب» با برجستهسازی جایگاه خلیج فارس، عظمت روح ایرانی و قدرت او در برابر استعمار را به تصویر میکشد. این اثر یادآور میشود که خلیج فارس فقط یک نام نیست، بلکه سرچشمه هویت، مقاومت و غرور تاریخی ایرانیان است؛ جایی که آزادی در موجهایش معنا مییابد و تاریخ در ساحلش نفس میکشد.
این نمایش ساعت ۱۹:۳۰در تالار اصلی تئاتر شهر بروی صحنه میرود و علاقمندان میتوانند بلیتهای آن را از سامانههای «گیشه تئاتر» و «تیوال» تهیه کنند.