براساس اعلام روابط عمومی استانداری خوزستان، دستور حل مشکل تردد کانتینر‌های تجاری ایرانی از همه مبادی مرزی عراق به ویژه پایانه مرزی شلمچه از سوی معاون اول رئیس‌جمهور به وزارت اقتصاد صادر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به نقل از روابط عمومی استانداری خوزستان؛ با پیگیری‌های مستمر استاندار خوزستان و دستور معاون اول رئیس‌جمهور به وزیر اقتصاد، دستور حل مشکل انتقال و تردد کانتینر‌های تجاری ایرانی به عراق از تمامی مبادی مرزی به ویژه پایانه مرزی شلمچه بدون محدودیت در نوع کالا و بندر مبدأ از سوی معاون اول رئیس‌جمهور صادر شد.

محمدرضا موالی زاده، استاندار خوزستان طی نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور خواستار صدور دستورالعمل کتبی و کلی برای ترانزیت کانتینر‌های ایرانی از همه مبادی مرزی عراق به‌ویژه شلمچه شده بود.

در این نامه بر لزوم ترانزیت بدون محدودیت در نوع کالا و بندر مبدأ تأکید شده بود.

معاون اول رئیس‌جمهور ضمن قدردانی و تشکر از پیگیری‌ها و اقدامات استاندار خوزستان، وزیر اقتصاد را موظف به رفع این مشکل از طریق مبادی ذیربط به‌ویژه گمرک کرد.

بر اساس این دستور، محدودیت‌های تردد کانتینر‌های تجاری از مرز شلمچه برداشته خواهد شد و فعالان تجاری می‌توانند بدون نیاز به تشریفات اضافی، کالا‌های خود را به عراق صادر یا از این کشور وارد کنند.

گفتنی است؛ مرز شلمچه به عنوان یکی از مهم‌ترین مبادی صادراتی استان خوزستان، نقش کلیدی در تبادلات تجاری با عراق ایفا می‌کند و رفع این محدودیت‌ها می‌تواند به افزایش چشمگیر حجم مبادلات اقتصادی کمک کند.