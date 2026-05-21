به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، منطقه زیبای کهمان یکی از جاذبه‌های طبیعی و گردشگری شهرستان سلسله است که این روز‌ها در فصل بهار با مناظر زیبا و دل انگیزش پذیرای گردشگرانی از سراسر کشور است.

کوه‌های سر به فلک کشیده، طبیعت بکر، یخچال‌های دائمی و غار‌های متعدد، دارو‌های گیاهی بسیار نادر و کمیاب، چشمه‌سار‌های فراوان و پرآب، طراوت و خنکی و آب وهوای بی بدیل، این منطقه را به منطقه‌ای جذاب و رنگارنگ برای گردشگران تبدیل کرده است.

کهمان به زبان محلی کی امان خوانده می‌شود. کی امان همان امانگاه کیان، مأمن پادشاهان است و گواهش را می‌توان همان گاو خمره‌ها و آثار بدست آمده از آن دانست.

این دره زیبا که در دامنه کوه‌های گرین قرار دارد، رودخانه‌ای زیبا به نام کهمان از میان آن عبور می‌کند که آب این رودخانه از آب‌شدن برف و یخ کوه‌های گرین تأمین می‌شود.

منطقه زیبای کهمان در ۱۵ کیلومتری شمال شرقی الشتر واقع شده است.