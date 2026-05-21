پس از برگزاری رقابتهای انتخابی کاتا، ترکیب نفرات اعزامی دو بخش انفرادی و تیمی اعزامی به رقابتهای قهرمانی آسیا مشخص شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای انتخابی تیم ملی کاتا برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا کاراته ۲۰۲۶ در سالن شهید کبگانیان تهران برگزار شد و ملی پوشان کشورمان در دو بخش کاتای انفرادی و تیمی معرفی شدند.
بر این اساس علی زند از استان مرکزی در بخش کاتا انفرادی و تیم شاهین از استان آذربایجان شرقی با ترکیب (سهند اسلامی، مهدی شاهین، مبین جباری و متین فریمند) نمایندگان کاتا کشورمان در رقابتهای قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ شدند.
رقابت های قهرمانی آسیا کاراته طی روز های ۲۹ الی ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ در بالی اندونزی برگزار می شود.