پس از برگزاری رقابت‌های انتخابی کاتا، ترکیب نفرات اعزامی دو بخش انفرادی و تیمی اعزامی به رقابت‌های قهرمانی آسیا مشخص شدند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های انتخابی تیم ملی کاتا برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا کاراته ۲۰۲۶ در سالن شهید کبگانیان تهران برگزار شد و ملی پوشان کشورمان در دو بخش کاتای انفرادی و تیمی معرفی شدند.

بر این اساس علی زند از استان مرکزی در بخش کاتا انفرادی و تیم شاهین از استان آذربایجان شرقی با ترکیب (سهند اسلامی، مهدی شاهین، مبین جباری و متین فریمند) نمایندگان کاتا کشورمان در رقابت‌های قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ شدند.

رقابت های قهرمانی آسیا کاراته طی روز های ۲۹ الی ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ در بالی اندونزی برگزار می شود.