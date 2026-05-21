وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در ادامه سفر خود به استان گیلان با آیت‌الله فلاحتی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه رشت دیدار و گفت‌و‌گو کرد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، آقای دکتر سیمایی صراف در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان گیلان با تأکید بر نقش تعیین‌کننده مردم در موفقیت کشور در این جنگ گفت: «نباید از این حقیقت غفلت کنیم که حضور همه مردم در کنار یکدیگر، عامل اصلی ناکامی دشمن بود. بسیاری از کشور‌های بزرگ جهان در پیام‌ها و تحلیل‌های خود اذعان کرده‌اند که از آنچه در ایران رخ داد غافلگیر شده‌اند. نخستین عامل این غافلگیری، توانمندی‌های دفاعی و نظامی ایران بود؛ کشوری که به‌تنهایی در برابر ائتلافی از قدرت‌های بزرگ ایستاد و توانست مقاومت کند.»

وی در این دیدار با اشاره به مدیریت کشور در دوران جنگ، اظهار داشت: «اگر شخص دکتر پزشکیان و همکاران دولت نبودند، ممکن بود در تأمین معاش مردم با مشکلات جدی مواجه شویم. در طول جنگ، مردم جز صدای موشک‌های دشمن، نشانه دیگری از شرایط جنگی در زندگی روزمره خود احساس نکردند. نه کمبود کالای اساسی به وجود آمد، نه فروشگاه‌ها از اقلام ضروری خالی شد و همین مسئله نقش مهمی در افزایش تاب‌آوری جامعه داشت.»

وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری افزود: «دولت در برابر آسیب‌هایی که به زیرساخت‌های کشور وارد شد نیز با سرعت عمل کرد. در برخی مناطق که تأسیسات انرژی مورد هدف قرار گرفت، اختلالات ایجادشده در کوتاه‌ترین زمان مدیریت شد و خدماتی مانند برق، آب و گاز، با وجود شرایط یک جنگ ترکیبی و نابرابر، برای مردم تداوم یافت.»



وی دومین عامل شگفتی جهانیان را انسجام اجتماعی ایرانیان دانست و تصریح کرد: «با وجود تنوع قومی، مذهبی، فرهنگی و سیاسی، مردم ایران در دفاع از کشور و منافع ملی متحد شدند و اختلافات را کنار گذاشتند. این بلوغ و شعور اجتماعی سرمایه بزرگی برای کشور است. رهبر شهید نیز پس از جنگ ۱۲ روزه بر ضرورت حفظ این انسجام تأکید کرده بودند و امروز اهمیت آن بیش از گذشته آشکار شده است.»

سیمایی صراف همچنین وحدت در ساختار حکمرانی را سومین عامل موفقیت کشور برشمرد و گفت: «اگرچه در شرایط عادی میان دستگاه‌ها و قوا اختلاف‌نظر‌های طبیعی اداری وجود دارد، اما در طول جنگ همه ارکان کشور با صدایی واحد عمل کردند. امیدوارم بتوانیم این سرمایه ارزشمند همدلی و هماهنگی را در دوران پساجنگ نیز حفظ کنیم.»

وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ امید در جامعه خاطرنشان کرد: وظیفه همه ما این است که مردم را امیدوار نگه داریم و اجازه ندهیم این همراهی و همدلی ملی آسیب ببیند. همین اتحاد و همبستگی بود که دشمن متجاوز و ناقض حقوق ملت‌ها را در بن‌بستی قرار داد که راهی برای تحقق اهداف خود و خروج آبرومندانه از این جنگ پیدا نکرد.