۵۰ بسته معیشتی به همت خیران در مسجد الزهرا سناباد تهیه و در بین خانواده های نیازمند حاشیه شهر توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده بسیج خواهران پایگاه شهیدان اعتمادی مشهد گفت: به یاد رهبر شهید و شهدای میناب و لبیک به فرمان رهبر انقلاب آیت الله سید مجتبی خامنه ای در دعوت به مواسات و همدلی، ۵۰ بسته معیشتی توسط خیران و نمازگزاران مسجد الزهرا سناباد تهیه و توزیع شد.
سیده فرزانه عابدین افزود: این بسته ها شامل برنج، مرغ، گوشت، حبوبات، روغن، رب و ماکارونی است که ارزش این ۵۰ بسته بیش از ۲۵۰ میلیون تومان می باشد.