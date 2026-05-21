به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده بسیج خواهران پایگاه شهیدان اعتمادی مشهد گفت: به یاد رهبر شهید و شهدای میناب و لبیک به فرمان رهبر انقلاب آیت الله سید مجتبی خامنه ای در دعوت به مواسات ‌‌و همدلی، ۵۰ بسته معیشتی توسط خیران و نمازگزاران مسجد الزهرا سناباد تهیه و توزیع شد.

سیده فرزانه عابدین افزود: این بسته ها شامل برنج، مرغ، گوشت، حبوبات، روغن، رب و ماکارونی است که ارزش این ۵۰ بسته بیش از ۲۵۰ میلیون تومان می‌ باشد.