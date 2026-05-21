به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ حسین بیت‌سیاح گفت: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال در روستای حوزه استحفاظی در دشت آزادگان، بررسی موضوع در دستور کار ماموران پاسگاه الله اکبر این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس پس از انجام تحقیقات لازم و احراز صحت موضوع، با هماهنگی قضائی تیمی متشکل از ماموران انتظامی و نماینده اداره برق به محل اعزام و بازرسی از چهار باب منزل مسکونی انجام شد.

سرهنگ بیت‌سیاح تصریح کرد: در جریان این بازرسی‌ها، در مجموع ۱۱ دستگاه ماینر استخراج ارز دیجیتال فاقد مجوز کشف و ۲ نفر در این رابطه دستگیر شد.

فرمانده انتظامی دشت آزادگان با اشاره به معرفی متهمان به مرجع قضائی، اظهار داشت: استفاده از دستگاه‌های ماینر علاوه بر فشار مضاعف بر شبکه برق، جرم محسوب شده و پلیس با هرگونه فعالیت غیرقانونی که موجب تضییع حقوق عمومی شود، قاطعانه برخورد خواهد کرد.