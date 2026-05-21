به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، دبیر شورای تامین خراسان رضوی گفت: هدف از آموزش و برگزاری امتحانات پایان سال یادگیری دانش آموزان است بنابراین این شورا با برگزاری غیرحضوری و مجازی امتحانات در این استان موافقت کرده است.

امیرالله شمقدری افزود: از آنجایی که بخشی از فرایند آموزش در سال تحصیلی جاری به شکل مجازی و غیرحضوری برگزار شده، بنابراین برگزاری امتحانات به شکل غیرحضوری نیز منطقی است.

وی ادامه داد: مطابق درخواست والدین، انجمن های اولیا و مربیان مدارس و مربیان آموزشی و از آنجایی که هدف از برگزاری آزمون ها یادگیری و پایش میزان آموزش و نه ثبت نمرات پایین در سوابق تحصیلی دانش آموزان است، شورای تامین با غیرحضوری شدن امتحانات موافقت کرده است.