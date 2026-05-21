مسابقات اسکواش خوزستان یادبود شهدای مظلوم مدرسه میناب در اهواز برگزار و نتایج آن اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مسابقات اسکواش در روز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت با حضور حضور دختران رده سنی کمتر از ۱۳ سال برگزار شد.

در این رقابتها، فاطمه صناعی به مقام نخست رسید، مبینا خادم منش بر جایگاه دوم ایستاد و موژان لبخنده و مهرسانا اسکندری‌نیا به طور مشترک مقام سوم را کسب کردند.

در حاشیه این مسابقات، ضمن برپایی میز یادبود برای دانش‌آموزان شهید، تمامی شرکت‌کنندگان هدایایی را به نیت کودکان میناب به کودکان بی‌بضاعت اهدا کردند.

در پایان نیز با روشن کردن شمع و اهدای گل، یاد و خاطره دانش‌آموزان مظلوم مدرسه میناب که در روز نخست جنگ تحمیلی آمریکایی- صهیونی به شهادت رسیدند، گرامی داشته شد.