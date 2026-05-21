به مناسبت گرامیداشت روز ملی جمعیت محفل ادبی با عنوان «سربازان در گهواره» با حضور جمعی از شاعران برجسته کشور و مسئولان فرهنگی در مجموعه فرهنگی هنری «بیت» قم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، نشست ادبی سربازان در گهواره که به همت سازمان بسیج هنرمندان استان قم، ستاد جمعیت حوزههای علمیه، سازمان فرهنگیاجتماعی شهرداری قم، مجمع ملی فعالان جمعیت و دبیرخانه مجموعه زیر یک سقف ترتیب یافته بود، شاعران آیینی و انقلابی به قرائت سرودههای خود با محوریت موضوعات خانواده و جوانی جمعیت پرداختند.
در این محفل صمیمانه، شاعرانی همچون حجتالاسلام جواد محمدزمانی، احمد علوی، حسین هدایتی، طاهرهسادات ملکی، عباس احمدی، مهتا صانعی، محمدحسین مهدویان، فاطمه زاهد مقدم، وحیده گرجی و سمیه خردمند به شعرخوانی پرداختند.
همچنین در این رویداد، حامد شبخیز (مسئول سازمان بسیج هنرمندان)، حجتالاسلام رسول ساکی (دبیر ستاد جمعیت حوزههای علمیه) و حجتالاسلام سید سلمان علوی (دبیر ستاد شعر حوزههای علمیه) نیز حضور داشتند و بر اهمیت نقش هنر و ادبیات در ترویج فرهنگ فرزندآوری و تقویت بنیان خانواده تأکید کردند.
این مراسم که عصر روز چهارشنبه، ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار شد، با استقبال علاقهمندان به حوزه شعر و ادبیات و فعالان عرصه جمعیت همراه بود.