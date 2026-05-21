طرح تکثیر میش مرغ ، برای نجات از چاله ژنتیکی و صیانت از این گونه نادر اجرایی خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مدیرکل حفاظت محیطزیست آذربایجانغربی از اجرای برنامهای عملیاتی برای صیانت از میشمرغ خبر داد و گفت: طرحهای تکثیر در شرایط کنترلشده و در راستای پیشگیری از چاله ژنتیکی و همچنین کاهش تعارضات در زیستگاههای طبیعی در دستور کار قرار گرفته است.
حجت جباری افزود: بر اساس بررسیهای آزمایشگاهی تاکنون هیچگونه تقارب و یا چاله ژنتیکی در نمونههای موجود مشاهده نشده، اما با توجه به جمعیت پایین این گونه پیشبینی میشود که در آینده احتمال وقوع این پدیده افزایش یابد.مدیرکل حفاظت محیطزیست آذربایجانغربی اظهار کرد: این استان زیستگاه میش مرغ و تعداد آن در کشور بسیار معدود و انگشت شمار است و بر اساس پایشهای اخیر، در زیستگاههای آذربایجانغربی حدود ۲۰ بال از این پرنده شناسایی شده که هفت بال از آنها دارای جوجهآوری هستند.
وی با اشاره به برنامههای اداره کل حفاظت محیطزیست برای صیانت از خلوص ژنتیکی میشمرغ گفت: در کنار حفاظت از جمعیت بومی، طرح واردات گونههای مشابه این پرنده از کشورهای دارای جمعیت مناسب همچون اتریش و انگلستان در دستور کار قرار دارد تا با پرورش در شرایط محصور و کنترلشده، از بروز تقارب و چاله ژنتیکی جلوگیری شود.جباری تاکید کرد: اجرای برنامه تکثیر و پرورش این گونه در محیطهای قابل نظارت و کنترل با هدف حفظ خلوص ژنتیکی آن آغاز شده و پس از تکثیر موفق، رهاسازی جمعیت مازاد در زیستگاههای طبیعی از جمله دشت «سوتاو حمامیان» انجام خواهد شد.
مدیرکل حفاظت محیطزیست آذربایجانغربی رفع تهدیدات زیستگاههای میشمرغ را از اولویتهای این اداره کل دانست و افزود: کنترل تعارضات با شکارچیان، کشاورزان و سایر عوامل تهدیدکننده در زیستگاهها بهطور جدی دنبال میشود.