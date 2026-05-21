بازتاب گسترده پیام رهبر انقلاب در فضای مجازی؛
از هشدار درباره وضعیت معیشتی تا مردمی که قدردانِ خدمت هستند
پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت دومین سالگرد شهادت آیتالله رئیسی، موجی از واکنشهای گسترده کاربران در فضای مجازی را با محوریت «خدمت مضاعف»، «حضور میدانی» و «قدردانی متقابل» به همراه داشت.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما،
همزمان با دومین سالگرد شهادت آیتالله سیدابراهیم رئیسی، رئیسجمهور فقید ایران و یاران همراه وی در حادثه سقوط بالگرد، حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این شهیدان والامقام، بر ویژگیهای برجسته «شهید جمهور» تأکید کردند.
این پیام که با استقبال کمنظیر کاربران در شبکههای اجتماعی مواجه شد، بار دیگر الگوی «خدمتگزاری صادقانه» و «مردمداری» را به عنوان میراث ماندگار رئیسجمهور شهید به جامعه و به ویژه بدنه مدیریتی کشور معرفی نمود.
«قدردانی متقابل»؛ رمزگشایی رهبری از حماسه تشییع میلیونی
در متن پیام رهبری که روز سهشنبه منتشر شد، ایشان با اشاره به «شکوه کمنظیر» تشییع پیکر شهید رئیسی در اردیبهشتماه ۱۴۰۳، این رویداد عظیم مردمی را نتیجه «قدردانی متقابل» میان مردم و مسئولانی دانستند که با صفات مثبت و تأثیرگذار خدمت میکنند.
کاربران فضای مجازی در واکنش به این فراز از بیانات رهبری، بر این نکته تأکید گستردهای داشتند که «مردم چک سفید امضا به کسی نمیدهند» و حماسهآفرینی آن روزها، پاسخی صادقانه به «معنویت و حضور میدانی» شهید رئیسی بود. بخشی از کاربران معتقد بودند که مسئولان امروز اگر حمایت مردم را میخواهند، راهش خدمت خالصانه است.
«دو ارتش تروریست جهانی» و «خدمت مضاعف»؛ وظیفه سنگینتر مدیران
مهمترین بخش از پیام رهبری که در صدها توییت و پست بازنشر شد، اشاره به حماسهآفرینی تاریخی ملت ایران در برابر «دو ارتش تروریست جهانی» و متعاقب آن، سنگینتر شدن بار تکلیف مسئولان از رهبری و رؤسای قوا تا مدیران میانی بود.
کاربران مجازی این بخش از پیام را «اتمام حجتی بزرگ با مدیران غیرفعال» تفسیر کردهاند.
یکی از کاربران در این باره نوشت: «ملتی که در برابر دو ابرقدرت تروریستی حماسه ساخته، شایسته خدمت مضاعف است. شکر نعمت انسجام ملی، فقط با گرهگشایی فوری از مشکلات اقتصادی مردم در کف بازار معنا دارد.»
تأکیدات گسترده کاربران بر «حضور میدانی و مستقیم» مدیران در میان مردم و «تعریف نقش جدی برای مردمِ بعثتیافته» در مسیر پیشرفت کشور، نشان میدهد که جامعه مجازی، پیام رهبری را نسخهای عملی برای اصلاح رویههای صرفاً اداری و بوروکراتیک تلقی میکند.
از مطهری تا لاریجانی؛ کاربران و روایت «دفتر خدمتِ امضاءشده با خون»
یکی از پربازتابترین جملات پیام رهبری، اشاره به زنجیره شهدای خدمت از صدر انقلاب تا امروز بود. ایشان در این فراز، شهیدان بهشتی، مطهری، رجایی، باهنر، رئیسی، آلهاشم، امیرعبداللهیان و لاریجانی را «کسانی» معرفی کردند که «دفتر خدمت خالصانه و مجاهدانه مسئولان» را با «امضای خونین خود مزیّن کردهاند».
کاربران با انتشار گسترده نام این شهدا، هرگونه تلاش برای «جداسازی صف مسئولان از رهبری» یا «بیاعتمادسازی نسبت به کارگزاران نظام» را ظلمی آشکار به راه شهدا دانستند.
ایرانِ پیروز در میدان، نیازمند «فتحالفتوح اقتصادی»
در میان موج گسترده واکنشها، کاربران به این نکته نیز اشاره داشتند که پیام رهبری یک «نقشه راه آینده» را ترسیم میکند. به همین دلیل اشاره به سفرههای مردم و توجه به وضعیت اقتصادی از جمله مواردی بود که کاربران به آن اشاره داشتند.
این جملات نشان میدهد که کاربران مجازی، ذیل پیام رهبری، بر ضرورت تغییر گفتمان از «مدیریت پشت میزی» به «مدیریت جهادی و میدانی» تأکید دارند و مهمترین شاخص موفقیت این نسل از مسئولان را «گرهگشایی از معیشت مردم» میدانند.
دلتنگی برای «خدمتگزار صادق»؛ میراث شهید رئیسی در فضای مجازی
در میان انبوه واکنشها، تأکید بر «دلسوزی و مردمی بودن» شهید رئیسی و «دلتنگی» مردم برای او، گویاترین بخش از بازتابهای مجازی بود. کاربران با بازنشر تصاویر و خاطراتی از حضور میدانی رئیسجمهور شهید در مناطق محروم و گفتوگوهای بیواسطه او با اقشار مختلف، غم از دست دادن این خدمتگزار را زنده نگه داشتند.
واکنشهای گسترده و پرشور کاربران به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب، نشاندهنده دو واقعیت مهم در فضای سیاسی و اجتماعی کشور است. نخست، تأکید جامعه بر ضرورت تغییر رویه مدیریتی از حالت بوروکراتیک و اداری به سمت «حضور میدانی و خدمت مضاعف» و دوم، الگو شدنِ شهید جمهور به عنوان نماد یک مدیر مردمی و خدمتگزار. به نظر میرسد میراث شهید رئیسی و تحلیل رهبری از آن، به گفتمان مسلط مطالبهگری در فضای مجازی تبدیل شده است.