به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی تنگسیری اظهار داشت: اداره آبفا بندر امام خمینی در راستای تکمیل شبکه آبرسانی و به منظور رفع افت فشار آب و همچنین آبرسانی به نقاط مورد نظر در این شهر، با تهیه لوله و اتصالات مورد نیاز و انجام اقدامات جهادی توسط کارکنان سختکوش آبفا، عملیات توسعه شبکه آب به طول ۸۵ متر با لوله پلی اتیلن به قطر ۱۱۰ میلیمتری در خیابان فاز ۴ پردیس ۷ غربی با رعایت کامل استاندارد‌های لازم اجرا کرد.

وی افزود: به منظور خدمات‌رسانی مستمر و بدون وقفه به شهروندان و ارتقاء سطح خدمات این اداره با برنامه‌ریزی مناسب فعالیت‌های خود را به صورت شبانه‌روزی انجام می‌دهد.