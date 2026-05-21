تلخترین فصلِ یک دهه کدورت و دشمنی در روستای حبیبوند دلفان، با درایت و تلاشِ بیوقفه بزرگان، ریش سفیدان و شوراهای حل اختلاف طوایف با صلحوسازش پایان یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، در شهرستان دلفان که مردمانش به مهماننوازی و صبوری شهرهاند، امروز در روستای حبیبوند این شهرستان، با حضور پرشور اهالی و با درایت و تلاش بیوقفه بزرگان، ریش سفیدان، شوراهای حل اختلاف طوایف و مسئولان، مراسم باشکوه «خون صلح» برگزار شد و اینگونه، قصه دهسالهی نزاع و دلنگرانی، با فرهنگ غنیِ گذشت و ایثار، به فصل نوینی از برادری و همدلی ختم شد.
ده سال پیش در سال ۱۳۹۵، وقوع یک نزاع دسته جمعی و قتلِ عضوی از خانواده «درویشپور»، زخم عمیقی بر پیکر سه طایفه بزرگ منطقه زد؛ نزاعی که به کوچِ دهها خانوار و سالها ناآرامی انجامید.
اما امروز، با پادرمیانی صلحیاران، شوراهای حل اختلاف و بزرگان منطقه، آئین «خون صلح» برپا شد و در این مراسم باشکوه، طرفین با تکیه بر فرهنگ والای گذشت، دست برادری به هم دادند و به این سالهای پرحاشیه، مهر پایان زدند.