پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در دیدار با فرهیختگان اقلیم کردستان عراق گفت: اگر امتهای اسلامی، برادری و وحدت را در مقابل دشمن حفظ کنند، خواهیم توانست ضربههای مهلکتری به دشمن وارد کنیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام و المسلمین محمد قمی در دیدار با فرهیختگان اقلیم کردستان عراق گفت: اینکه فرهیختگان اقلیم کردستان عراق از پیروزی ایران در مقابل زورگویان و قلدرها خوشحال میشوند، به واسطه حس برادری میان ما است.
وی افزود: دفاع شما از این خیزش جهادی مردم ایران، دفاع از شرف مکتب دین و قرآن است. شما مردمی شجاع شریف و مهربان هستید که در این حرکت مجاهدانه در کنار ملت ایران ایستادهاید و علیه استکبار جهانی موضع میگیرید.